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Kırklareli'de, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

DHA

KIRKLARELİ'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından kar yağışı ve soğuk havadan etkilenen yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

KIRKLARELİ'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından kar yağışı ve soğuk havadan etkilenen yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne bağlı av koruma ve kontrol ekiplerince yem bırakıldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yem ve yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının beslenmesini takviye etmek amaçlı yemleme çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, Kırklareli Av Koruma ve Kontrol ekiplerince yaban hayvanlarının muhtemel geçiş güzergahlarına yemler bırakılmıştır. Hava şartlarına bağlı olarak yemleme çalışmalarına devam edilecektir" denildi.

KIRKLARELİ

09 Ocak 2020 Perşembe

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