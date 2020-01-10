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Göçük altında kalan 2 işçiyi itfaiye kurtardı

DHA

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, yapımı süren devlet hastanesi bahçesindeki kanal kazısı sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, yapımı süren devlet hastanesi bahçesindeki kanal kazısı sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Lüleburgaz'ın İstiklal Mahallesi'nde yapımı devam eden devlet hastanesi bahçesinde bugün işçilerin kanal kazısı sırasında göçük meydana geldi. 2 işçinin toprak altında kalması üzerine bölgeye Lüleburgaz Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla 2 işçi kısa sürede toprak altından çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı işçiler, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

KIRKLARELİ

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:59
  • GÜNEŞ 08:31
  • ÖĞLE 13:23
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