Kırklareli’de uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

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Kırklareli’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilo 10 gram kubar esrar ve suçtan elde edildiği tespit edilen 4 bin 600 lira ele geçirildi. Olaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Demirköy ilçesi İğneada beldesinde icra edilen faaliyetler neticesinde “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda 1 kilo 10 gram kubar esrar ve suçtan elde edildiği tespit edilen 4 bin 600 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenilirken, uyuşturucuyla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

KIRKLARELİ 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:59

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