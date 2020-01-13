Su kuşu sayım çalışmaları gerçekleştirildi

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Kırklareli'de 2020 yılı kış ortası su kuşu sayım çalışmaları (KOSK) gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ve Kırklareli Şube Müdürlüğü teknik ekiplerince yürütülen KOSKS (Kış Ortası Su Kuşu Sayımı) çalışmalarının Kırklareli ayağı; uzmanlar, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve Kırklareli Şube Müdürlüğü’nün teknik personelinin de katılımıyla yapıldı. Kırklareli Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kış ortası su kuşu sayımlarının uzman bir ekip tarafından Marmara bölgesinde yapıldığı, tüm arazi çalışmaları tamamlandıktan sonra Mayıs ayında raporların açıklanacağı belirtildi.

KIRKLARELİ 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:58

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