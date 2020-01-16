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450 yıllık köprü ağır vasıta geçişine kapatıldı

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 1570 yılından beri kullanılan tarihi Taş Köprü'ye dün itibariyle 3.5 tondan fazla ağır tonajlı araçların giriş çıkışı yasaklandı. Bu kapsamda ağır tonajlı araçlar başka güzergahları kullanırken tarihi köprü önemli ölçüde rahatladı.

450 yıllık köprü ağır vasıta geçişine kapatıldı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 1570 yılından beri kullanılan tarihi Taş Köprü’ye dün itibariyle 3.5 tondan fazla ağır tonajlı araçların giriş çıkışı yasaklandı. Bu kapsamda ağır tonajlı araçlar başka güzergahları kullanırken tarihi köprü önemli ölçüde rahatladı.
Lüleburgaz’da 1570 yılından beri faal olarak kullanılan ve Osmanlı döneminde orduların geçmesi için yapılan Mimar Sinan’ın eseri tarihi Taş Köprü, dün itibariyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Kırklareli İl Trafik Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda 3.5 tondan fazla ağırlığa sahip ağır tonajlı araçlar başka güzergahlar kullanmaya başladı. Öte yandan Lüleburgaz Belediyesi’nin de Taş Köprü’ye alternatif olarak yapmaya başladığı çevreyolu çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.
Karar mutlu etti
Konuyla ilgili konuşan Nuri Yavuz İşçioğlu, kararın memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, “Bu konuyla ilgili emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ağır tonajlı araçların buradan geçmesinin engellenmesi bizleri çok mutlu etti. Bunun yanı sıra köprünün tekrar ayağa kaldırılması için yetkililerden hizmet ve anlayış bekliyoruz” diye konuştu. İşçioğlu öte yandan köprünün altından geçen Lüleburgaz Deresi’nin ve çevresinin kirlilik içinde olduğunu söyleyerek DSİ tarafından yarım bırakılan dere ıslahı çalışmalarının da bir an önce başlaması gerektiğini söyledi. İşçioğlu, “Köprünün altından geçmekte olan derenin de çok kötü olduğunu görüyorsunuz. Bu atıkların kaldırılacağı sözünü aldık. Umarım daha iyi olur” ifadelerini kullandı.
“Geç kalınmış olsa da halkımızı memnun edecektir”
İyi Parti önceki dönem il genel meclis üyesi adayı Soner Arslan uygulamadan mutluluk duyduklarını belirterek, “Çok geç kalınmış bir karar olsa da halkımızı memnun edeceğini düşünüyorum. Çünkü buradan hastaneye, eski sanayiye yaya olarak giden birçok kişi var. İnsanlar hep tehlike altında kalıyordu. Alternatif yol acilen yapılmalı ve bir an önce bu köprünün yayalaştırılması gerekiyor. Restorasyon için de bir an önce çalışmalara başlanmalı. Yarım bırakılan bu dere ıslahı için de çalışmalar başlarsa Lüleburgaz’ın tarihi olarak en güzel yerlerinden biri olan 500 yıllık köprümüzden yayaların aktif olarak geçmesi daha rahat olacak” şeklinde konuştu.
Mimar Sinan’ın ustalık eserlerinden
Ağır tonajlı araçların geçişinin yasaklanmasıyla bir nebze olsun rahatlayan tarihi Taş Köprü 1570 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edildi. Osmanlı donanmasının Kaptanı Deryalığını ve 1'nci Süleyman, 2'nci Selim ve 3'ncü Murad dönemlerinde 14 yıl Osmanlı Devleti'nin sadrazamlığını yapmış Sokullu Mehmed Paşa'nın adının verildiği tarihi köprünün bu kararla korunması amaçlanıyor.

KIRKLARELİ

16 Ocak 2020 Perşembe

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