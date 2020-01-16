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2 ay önce drift yaparken yakalanmıştı, dün gece aynı yolda öldü Drift yaparken yakalanan sürücü ...

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde aşırı hız nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada ölen sürücünün, 2 ay önce ehliyetsiz şekilde drift yaparken yakalandığı ve para cezası aldığı öğrenildi.

2 ay önce drift yaparken yakalanmıştı, dün gece aynı yolda öldü Drift yaparken yakalanan sürücü ehliyetsiz kullandığı araçla yaptığı kazada hayatını kaybetti, ağabeyi yaralandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde aşırı hız nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada ölen sürücünün, 2 ay önce ehliyetsiz şekilde drift yaparken yakalandığı ve para cezası aldığı öğrenildi.
Kaza, dün D100 Karayolu Edirne Bayırı mevkiinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D100 karayolu Edirne Bayırı mevkiinden Kırıkköy istikametine 22 UB 142 plakalı otomobille seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü Onur Y., aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak 47 metre boyunca sürüklenerek yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü Onur Y. ve ağabeyi Uğur Y. sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Onur Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uğur Y.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, Onur Y. bugün Kırıkköy’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kameralara yakalanmıştı
Öte yandan Onur Y.’nin 2 ay önce kent içi güvenlik kameralarına aynı araçla drift yaparken yakalanmıştı. Onur Y.’ye polis ekipleri tarafından ehliyetsiz araç kullanmak ve drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 9 bin 46 TL para cezası kesilmişti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRKLARELİ

16 Ocak 2020 Perşembe

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