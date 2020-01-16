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Drift yapmaktan ceza alan sürücü kazada öldü

DHA

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde daha önce otomobille drift yapmaktan 7 bin 20 lira para cezasına çarptırılan Onur Yurtseven, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti, ağabeyi ağır yaralandı.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde daha önce otomobille drift yapmaktan 7 bin 20 lira para cezasına çarptırılan Onur Yurtseven, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti, ağabeyi ağır yaralandı.
Lüleburgaz'da alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Onur Yurtseven, 2 ay önce  arkadaşına ait otomobille drift yaparken yakalanınca toplam 7 bin 28 lira para cezası uygulandı. Lüleburgaz'da sabaha karşı Onur Yurtseven'in ehliyetsiz olarak kullandığı ve hız yaptığı iddia edilen,  22 UB 142 plakalı otomobil, D-100 karayolunun Edirne Bayırı mevkiinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle  kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yol kenarına devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Onur Yurtseven ile ağabeyi Uğur Yurtseven'i araçtan çıkardı. Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Onur Yurtseven, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Uğur Yurtseven'in tedavisi sürerken, durumunun ağır olduğu belirtildi.

KIRKLARELİ

16 Ocak 2020 Perşembe

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