Türkiye’nin konuştuğu simitçi çocuğa kaymakam cep telefonu hediye etti Telefona bakarken görülmüştü

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir telefoncuda cep telefonlarına bakarken görüntülenen 10 yaşındaki simitçi Mehdi Sarı’ya, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya sahip çıktı. Kaymakam Kaya, Kocasinan İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Sarı’ya karne hediyesi olarak cep telefonu hediye etti.

Lüleburgaz’da dün akşam saatlerinde cep telefonlarına baktığı görüntüleri ortaya çıkan ve milyonları duygulandıran Mehdi Sarı için Lüleburgaz Kaymakamlığı harekete geçti. Kaymakam Mustafa Kaya ile Mehdi Sarı Lüleburgaz Kaymakamlığında bir araya geldi.



Cep telefonu hediye etti

Mehdi’nin durumundan çok etkilendiğini söyleyen Kaymakam Kaya, çocuğa hayalini kurduğu cep telefonunu hediye etti. İHA muhabirine konuşan küçük Mehdi, "Okuldan sonra simit satıyorum. Cep telefonuyla oyun oynuyordum. Bana telefon alanlara teşekkür ederim” dedi. Kaymakam Kaya da, “Şunu öncelikle söyleyeyim, dün ben Mehdi’nin haberini gördüğümde önce Kırklareli olarak anladım. Lüleburgaz’da olduğunu öğrenince Mehdi’yi bulduk. Şunu öncelikle sordum. Devamsızlığı var mı, okula gidiyor mu diye sordum. Okula sürekli gittiği, disiplinli ve saygılı öğrenci olduğunu öğrendim. Okul çıkışlarında boş zamanlarda simit sattıklarını söylediler. Mehdi karnesiyle birlikte bugün bana ziyarete geldi. Karnesindeki notları da çok kötü değil. Daha iyi yapacağına söz verdi. İnşallah bundan sonraki dönemde derslerini daha da iyileştirecek. Cep telefonuna ilgisini görünce ona biz karne hediyesi verelim dedik” diye konuştu.

KIRKLARELİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:57

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