Lüleburgaz'da 'çevre yolu' eylemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Lüleburgaz'da 'çevre yolu' eylemi

DHA

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinden geçen D-100 yolunda ölümlü trafik kazalarının artması üzerine, Kent Konseyi öncülüğünde, çevre yolu yapılması için yol kapatma eylemi düzenlendi.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinden geçen D-100 yolunda ölümlü trafik kazalarının artması üzerine, Kent Konseyi öncülüğünde, çevre yolu yapılması için yol kapatma eylemi düzenlendi.
Lüleburgaz merkezden geçen ve yoğun trafiğin olduğu D-100 yolunda, son dönemde sık sık trafik kazaları meydana gelmeye başladı. En son kasım ayında İsmail Umut'un, araç çarpması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından ilçede sivil toplum örgütleri üyeleri, çevre yolu yapılması için girişimde bulundu. Lüleburgaz Kent Konseyi öncülüğünde, 'Yarın ölen sen olabilirsin. Artık bu ölümler son bulsun. Hemen çevre yolu' sloganıyla etkinlik düzenlendi.
Kongre Meydanı'nda toplanan yaklaşık 200 kişi, D-100 yoluna yürümeden önce, Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç konuşma yaptı. Yolda son dönemde meydana gelen ölümlü kazaların önüne geçmek için çevre yolu yapılmasının şart olduğunu söyleyen Dinç, "Lüleburgaz'ın bir çevre yoluna ihtiyacı var. Trakya'daki tüm yerleşkelerde çevre yolu olmasına rağmen Lüleburgaz sürekli göz ardı ediliyor. Ölümlü kazaların sayısı artıyor, yaralamalı kazalar artıyor. Kent konseyi olarak biz bu kentin ortak aklıyız. Bu konuda kimseyi suçlamıyoruz. Ne yerel yönetimi ne de iktidarı, sadece bir cevap istiyoruz" diye konuştu.
Konuşmanın ardından kalabalık, son kazanın meydana geldiği ve İsmail Umut'un hayatını kaybettiği, Kocasinan Mahallesi'ne yürüdü. Burada D-100 yolu üzerindeki yaya geçidinden yolun karşısına geçen yaklaşık 200 kişi, bir süre trafiğe kapattı. Düdük çalarak, eylem yapan kişiler, tekrar yaya geçidini kullanarak, geldikleri yola dönüp, eylemlerine son verdi. 

KIRKLARELİ

19 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:57
  • GÜNEŞ 08:27
  • ÖĞLE 13:27
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:16
  • YATSI 19:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çevreyolu için uluslararası karayolunu trafiğe kapattılar Lüleburgaz’da çevreyolu eylemi Gözü yaşlı anne - baba: “13 yaşındaki çocuğu toprağa gömdük. Bir sürü hayalleri vardı onun”
YEREL HABERLER Çevreyolu için uluslararası karayolunu trafiğe ...
Türkiye’nin konuştuğu simitçi çocuğa kaymakam cep telefonu hediye etti Telefona bakarken görülmüştü
YEREL HABERLER Türkiye’nin konuştuğu simitçi çocuğa kaymakam cep ...
Tatilde eğlencenin keyfi burada
YEREL HABERLER Tatilde eğlencenin keyfi burada
Gençlik ve spor şöleni
YEREL HABERLER Gençlik ve spor şöleni

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X