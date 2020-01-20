Kırklareli’nde avcı denetimleri 62 avcı denetlendi

Kırklareli’nde av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 62 kişi denetlendi.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce av koruma ve kontrol faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce hafta sonu yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 62 kişi kontrol edildi. Denetim ve kontrollerde herhangi bir usulsüz avcılığa rastlanılmadı.

KIRKLARELİ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:56

GÜNEŞ 08:27

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:17

YATSI 19:42

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