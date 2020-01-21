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Yıkılmaya yüz tutmuş Tarihi Gar Binası restore edilecek

İHA

Kırklareli’nde yıllardır atıl olarak bulunup yıkılmaya yüz tutan Tarihi Gar Binası restore edilecek.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin önceki günlerde kültürevi ve kafe olarak hizmete açılacağının müjdesini verdiği tarihi gar binasında Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile birlikte incelemelerde bulundu.
Vali Bilgin incelemede şehrin merkezindeki tarihi gar binasının yıllardır atıl olarak kalmasının kamuoyunda sıkça gündeme geldiğini ifade ederek, “Halkımızın yararlanacağı bu tarihi yapının bir kültürel alan ve şehrin geçmişi yaşatan bir değeri olması taleplerini değerlendirerek” bu sorunu kalıcı olarak çözmek amacıyla Kırklareli halkına yakışır bir şekilde restore edilerek hizmete sunulacağını belirtti.

KIRKLARELİ

21 Ocak 2020 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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