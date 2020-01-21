Yıkılmaya yüz tutmuş Tarihi Gar Binası restore edilecek

Kırklareli’nde yıllardır atıl olarak bulunup yıkılmaya yüz tutan Tarihi Gar Binası restore edilecek.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin önceki günlerde kültürevi ve kafe olarak hizmete açılacağının müjdesini verdiği tarihi gar binasında Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile birlikte incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin incelemede şehrin merkezindeki tarihi gar binasının yıllardır atıl olarak kalmasının kamuoyunda sıkça gündeme geldiğini ifade ederek, “Halkımızın yararlanacağı bu tarihi yapının bir kültürel alan ve şehrin geçmişi yaşatan bir değeri olması taleplerini değerlendirerek” bu sorunu kalıcı olarak çözmek amacıyla Kırklareli halkına yakışır bir şekilde restore edilerek hizmete sunulacağını belirtti.

KIRKLARELİ 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:56

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