GMG Kırklarelispor - Medipol Başakşehir maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda GMG Kırklarelispor'un Medipol Başakşehir'i turnuvanın dışına ittiği müsabakanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve GMG Kırklarelispor Antrenörü Ali Özçelik basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, sahada iyi oynamasa da kaybetmemek adına Kırklarelispor'un çok mücadele ettiğini söyledi. Buruk, "Bugün maç öncesi düşüncemiz; rakip oyunu kendi sahasında kabul eden bir takım, rakibi açmamız gerekiyordu. Oyunun genelinde ofansif anlamda birçok pozisyon bulduk. Bunları değerlendiremedik. Hem bizim oyuncularımızın, kaçırdığı hem kalecinin kurtardığı pozisyonlar ve günün sonunda rakibimizin istediği oldu, 0-0 beraberlikle elenmiş olduk. Öncelikle iki maçın tamamında ne olursa olsun belki çok iyi oynamadılar ama kaybetmemek adına çok mücadele etti rakibimiz. Bütün oyuncuları, burada maça gelen Kırklarelisporlu sporseverleri tebrik ediyorum. Bizim için de hayırlısı böyleymiş diyorum. Tabii ki turu geçmek istiyorduk, kupada finale kadar gitmek istiyorduk ama olmadı, nasip değilmiş. İlk maçtaki oyun, ilk maçta kendi sahamızdaki avantajımızı kullanıp buraya gelebilirdik ama burada tabii ki biraz benim tercihim etkili oldu. Özelikle daha az forma şansı bulan oyuncularımıza yer vermiştim. Bu da benim tercihimdi, şu an baktığımızda kupadan elenmişiz ama önümüzdeki hem lig hem Avrupa kupası fikstürümüz biraz daha rahatladı. Ama dediğim gibi kupada finale kadar çıkmak istiyorduk. Ben tekrar Kırklarelispor'u tebrik ediyorum" dedi.

"FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR, HANGİSİ GELİRSE FARKETMEZ"

GMG Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem'in cezalı olması nedeniyle takımın başında sahaya çıkan antrenör Ali Özçelik, maçın ardından basın mensuplarına iddialı açıklamalarda bulundu. Çeyrek finale çıktıkları için çok mutlu olduklarını söylen Özçelik, "Neticede Başakşehir'in ilk yarılarda sonuca gittiğini biliyorduk. İlk yarı 0-0 bitince ikinci yarı umutlandık. Futbol adına güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Tüm taraflı ve tarafsız kamuoyunun beğenisini ve takdirini aldığımızı düşünüyorum. Öncelikle çok iyi bir savunma yaptık. Futbolculara ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Burada yardımlaşma, dayanışma ve mücadele vardı. Bununla birlikte direnç de artıyor, inanç da artıyor. 0-0'ın en büyük nedeni bu. 3 Süper Lig takımını eleyince bu tür maçları oynamaya alıştık. Artık Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor hangisi gelirse gelsin aynı mücadeleyi göstereceğimize inanıyoruz. Artık kurayı bekleyeceğiz. Ama biz inanıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Disiplinimiz var. Ligi de çok iyi bilen hocamız var. Oynadığı oyun sistemi oturdu. Gol yemedikçe gol atma şansımız da yükseliyor. Bundan sonrası için de umutluyuz" diye konuştu.

KIRKLARELİ'DE ÇEYREK FİNAL SEVİNCİ

Maçın bitiş düdüğün ardından Kırklareli sokaklarında çeyrek final sevinci yaşandı. Kırklarelispor taraftarı, çeyrek finale yükselmenin sevincini davul-zurna eşliğinde sokakta oynayarak kutladı. Toplanan kalabalık ayrıca Medipol Başakşehir oyuncularını taşıyan otobüste bulunan futbolcullara el sallayarak sevgi gösterisi şeklinde uğurladılar. Kentin çeşitli noktalarında Kırklarelisporlu taraftarlar çeyrek final sevincini kutladılar.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Okan Buruk'un açıklamaları

Ali Özçelik'in açıklamaları



KIRKLARELİ 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:56

GÜNEŞ 08:26

ÖĞLE 13:27

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