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40 yıldır koşuyor, şimdi yarışa hazırlanıyor Ahmet Şirin: “Koşu benim için aşktır, sevgilidir”

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesinde yaşayan 59 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Şirin, İstanbul'da gazeteci Uğur Mumcu anısına düzenlenecek "Uğur Mumcu Yol Koşusuna" katılmak için gün sayıyor. Bu kapsamda günde 10 kilometre koşan ve 40 yıldır her gün koştuğunu söyleyen Şirin, "Koşu benim için aşktır, sevgilidir. Herkesin koşmasını istiyorum" dedi.

40 yıldır koşuyor, şimdi yarışa hazırlanıyor Ahmet Şirin: “Koşu benim için aşktır, sevgilidir”

Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesinde yaşayan 59 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Şirin, İstanbul’da gazeteci Uğur Mumcu anısına düzenlenecek “Uğur Mumcu Yol Koşusuna” katılmak için gün sayıyor. Bu kapsamda günde 10 kilometre koşan ve 40 yıldır her gün koştuğunu söyleyen Şirin, “Koşu benim için aşktır, sevgilidir. Herkesin koşmasını istiyorum” dedi.
Lüleburgazlı 59 yaşındaki Ahmet Şirin, emekliliğini evinde oturarak geçirmek yerine kendisini yıllardır hayata bağlayan koşuyu tercih etti. 20’li yaşlarından beri düzenli olarak koşu antrenmanları yapan ve aynı zamanda Babaeskispor’un lisanslı koşucusu olan Şirin şimdi de İstanbul Kartal’da düzenlenecek “10. Uğur Mumcu Yol Koşusu’nda” ter dökecek. Beş kilometrelik parkura sahip olan yol koşusu için antrenmanlarını sıklaştıran Şirin, bu kapsamda günde en 10 kilometre koşarak kendisini Pazar günü düzenlenecek koşuya hazırlıyor.

“Günaşırı koşuyorum”
Günde en az 10 kilometre koştuğunu kaydeden Şirin, “Ben burada günaşırı koşuyorum. Buraya her gelişimde en az 10 kilometre koşuyorum. En az 40 senedir koşuyorum. Daha önceden futbol oynuyordum. Onu yetersiz gördüm. Bu arada diğer spor dallarını da yapıyordum. Masa tenisi oynuyordum. Fakat bunları düzenli yapamadığım için koşuda kendime çok daha fazla zaman buldum” dedi. Koşu sporunun kendisi için vazgeçilmez bir alan olduğunu söyleyen Şirin, “Koşu benim için hayatımın bir parçası oldu. Bu hafta önümüzde Uğur Mumcu Koşusu var. Onun hazırlıklarını yapıyorum. Antrenman yapıyorum. Orada 5 kilometre koşacağım” dedi. Hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğunu ve kendini 26 Ocak’taki koşuya hazır hissettiğini söyleyen Şirin, koşuda hiçbir zaman yorulmadığını söyledi. Şirin, “Asla yorulmuyorum. Koştukça koşasım geliyor” ifadelerini kulandı.

“Gençler bu konuda eksik”
Günümüzde gençlerin koşuya ilgisiz olduğunu kaydeden Şirin, “Onlar hakkında düşüncelerim var. Gençleri bu konuda eksik görüyorum. Onları bu tür alanlara çekmek için bazı projelerimizin olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda İnönü Mahalle Muhtarı Emre Erbaş’la bir çalışmamız olacak. Üzülüyorum. Gençlerin bu konudaki duyarsızlığına üzülüyorum. Koşu benim için aşktır. Sevgilidir. İnanın ki herkesin koşmasını ve bunu uygulamasını istiyorum” şeklinde konuştu.

“Koşmanın yaşı yoktur”
Şirin, 59 yaşında olmasının koşmaya engel olmadığını, kendinden 20 yaş büyük kişilerin dahi rahatlıkla koşabildiğini söyleyerek, “Koşuda yaş yoktur. Bana göre koşanın sağlık sorunu olmaz. Ben öyle düşünüyorum. Koşmanın yaşı yok. Koşu parkurlarında maratonlarda benden 20 yaş yukarıda koşanı gördüm. 7075 yaşında insanlar koşuyor. Kişi kendisini yaşlı görmeyecek” dedi.

KIRKLARELİ

24 Ocak 2020 Cuma

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