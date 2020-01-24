Vali yaralanan polisi ziyaret etti

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz’da çıkan olaylar esnasında yaralanan polis memurunu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 24 Ocak 2020 Cuma günü Lüleburgaz’a gelerek, geçtiğimiz haftalarda Lüleburgaz’da bulunan eğlence mekanlarının birinde çıkan silahlı çatışmada vurularak yaralanan polis memuru Emin Kula’yı evinde ziyaret etti.

Vali Bilgin’e ziyareti sırasında Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca da eşlik etti. Vali Bilgin polis memuru Kula’ya geçmiş olsun dileklerinde bulunarak acil şifalar diledi.

KIRKLARELİ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:54

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