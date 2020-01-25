Kırklareli’nden deprem bölgesine destek

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlara destek ekip gönderildi.
Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlara destek ekip olarak Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünden 5 kişilik bir ekip ve 1 UMKE aracı görevlendirilerek yola çıkarıldı. Açıklamada, “Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz” denildi.
KIRKLARELİ
25 Ocak 2020 Cumartesi
- İMSAK 06:54
- GÜNEŞ 08:23
- ÖĞLE 13:28
- İKİNDİ 15:59
- AKŞAM 18:23
- YATSI 19:47