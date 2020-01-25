Kırklareli’nden deprem bölgesine destek

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Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlara destek ekip gönderildi.



Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlara destek ekip olarak Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünden 5 kişilik bir ekip ve 1 UMKE aracı görevlendirilerek yola çıkarıldı. Açıklamada, “Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz” denildi.

KIRKLARELİ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:54

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