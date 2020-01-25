Lüleburgaz Karadenizliler Derneği açıldı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Lüleburgaz Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği düzenlenen törenle açıldı.

Açılış kurdelesini Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya ile aynı zamanda dernek başkanı olan Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Siyami Aslan birlikte kesti. Vali Osman Bilgin ve Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, açılış töreninde dernek yöneticileri ve Lüleburgaz’da yaşayan Karadenizli hemşehrileri ile bir süre sohbet etti.

KIRKLARELİ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:54

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