Kırklareli’de serviks kanserine farkındalık etkinliği

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü “Ocak Ayı Serviks Kanseri Farkındalık Ayı” etkinlikleri kapsamında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü, serviks (rahim ağzı) kanserine dikkat çekmek ve erken teşhisin önemini anlatmak için müdürlüğe bağlı birimlerde kadınlara ücretsiz eğitim verdi. Eğitimde serviks kanserinde erken teşhisin nasıl fark edileceği gibi konular ele alındı. Kadınlara serviks kanserine karşı alması gereken önlemler anlatıldı.

KIRKLARELİ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:52

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