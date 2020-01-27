Bakan Koca, Elazığ'daki Kırklareli UMKE ekibinin çalışmalarını inceledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ’daki arama kurtarma faaliyetlerine destek veren Kırklareli UMKE ekibini ziyaret etti. Koca ekibin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası bölgeye intikal ederek arama kurtarma faaliyetlerine katılan Kırklareli UMKE ekibini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ziyaret etti. Bakan Koca, ekibin çalışmaları hakkında bilgi alıp ekibe başarılar diledi.

KIRKLARELİ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:52

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