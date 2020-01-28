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Depremzedelere harçlığını gönderen Nazlı: Yıkılan evleri gördüm, çok üzüldüm

DHA

ELAZIĞ'daki depremzedelere, 'Harçlığımı veriyorum. Size çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Siz hiç üzülmeyin. Sevgiler' yazılı not ile 15 lira bağışlayan Lüleburgazlı ilkokul öğrencisi Nazlı Can (9), "Yıkılan evleri gördüm, çok üzüldüm, 'Nasıl katkıda bulanabilirim' diye düşündüm. Annem eşyaları hazırlarken, bir zarf yapıp içine kendi harçlığımdan koydum" dedi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde belediye tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Yardım toplama merkezlerinden biri olan Gençlik Parkı'na, ailesi ile gelen Ramazan Yaman İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Nazlı Can, 'Harçlığımı veriyorum. Size çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Siz hiç üzülmeyin. Sevgiler' yazılı not ile 15 lira bıraktı.
Lüleburgaz Belediyesi, Nazlı Can'ın bıraktığı para ve notu sosyal medya hesabından 'Emanetini en kısa zamanda ulaştıracağız koca yürekli kızımız' mesajıyla paylaştı.
'YIKILAN EVLERİ GÖRDÜM'
Depremzedeler için harçlığını bağışlayan Nazlı Can, "Televizyon izliyordum, depremin olduğunu gördüm. Yıkılan evleri gördüm, çok üzüldüm, 'Nasıl katkıda bulanabilirim' diye düşündüm. Annem eşyaları hazırlarken bir zarf yapıp içine kendi harçlığımı koydum. Sonra babamla belediyeye götürdük. Mektubumda, 'Size çok üzüldüm. Harçlığımdan veriyorum. Çok geçmiş olsun. Sevgiler' yazdım ve 15 lira koydum. Akşam olunca sosyal medyada mektubumu gördüm. Çok mutlu oldum. Annem ve babama söyledim. Onlar da çok sevindi" diye konuştu.
2 çocuk annesi Bahriye Can da "Bizden habersiz yazmış. İnternette görünce inanamadım çok duygulandım. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşanmaz" dedi.

KIRKLARELİ

28 Ocak 2020 Salı

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