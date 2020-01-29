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Helal olsun Abdurrahman Amca 65 yaşında 51. kanını bağışladı “Tek üzüntüm artık yılda bir kez kan ...

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Abdurrahman Ercan 51. kez kan bağışlayarak hem gençlere örnek, hem de ihtiyaç sahiplerine can oluyor. 51'inci kanını Türk Kızılay Lüleburgaz Şube Başkanı'nın yanında veren ve şimdiye kadar aldığı hiçbir madalyayı kabul etmeyen Ercan, "Tek üzüntüm, yaşım 65 olduğu için kan bağışını artık yılda bir kez yapacak olmam" dedi.

Helal olsun Abdurrahman Amca 65 yaşında 51. kanını bağışladı “Tek üzüntüm artık yılda bir kez kan bağışlayabilecek olmam”

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Abdurrahman Ercan 51. kez kan bağışlayarak hem gençlere örnek, hem de ihtiyaç sahiplerine can oluyor. 51’inci kanını Türk Kızılay Lüleburgaz Şube Başkanı’nın yanında veren ve şimdiye kadar aldığı hiçbir madalyayı kabul etmeyen Ercan, “Tek üzüntüm, yaşım 65 olduğu için kan bağışını artık yılda bir kez yapacak olmam” dedi.
Lüleburgaz’da yaşayan Abdurrahman Ercan, Türk Kızılay’ına 51’nci kan bağışını yaptı. Ercan 51. kan bağışını Türk Kızılay Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız eşliğinde verdi. 1974 yılından beri kan bağışlayarak çevresindeki insanlara örnek olan Ercan ve Gamsız açıklamalarda bulundu.

1974’ten beri sürekli bağışlıyor
Ercan kan bağışlamanın kutsal bir görev olduğunu söyleyerek, “Bugün çok mutluyum. Bütün halkımızın, sanatçılarımızın ve toplumun kanaat önderlerinin aynı duyarlılığı göstermelerini bekliyorum” diye konuştu. Ercan, Türk Kızılay’ına 1974 yılından beri kan bağışladığını söyleyerek, “İlk bağışımı 1974’te asker arkadaşıma verdim. 2 ünite kan verdim o gün. Yılda 4 olmasa da 3 kez kanı sürekli verdim” diye konuştu.

“Artık bir kez kan verebileceğim”
Öte yandan Ercan, tek üzüntüsünün ise 65 yaşına girdiği için artık kendisinden yılda bir defa kan alınacak olması olduğunu belirtti. Ercan, “65 yaşına girince yılda 1 kez kan verebiliyormuşum. Buna çok üzüldüm. Gönül isterdi ki daha fazla kan vereyim. Sağlığım el verdikçe kan bağışlayacağım” diye konuştu.

“Aldığı ödülleri başkalarına hediye ediyor”
Öte yandan Türk Kızılay Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız, Ercan’a duyarlılığı için teşekkür etti. Gamsız, Ercan’ın aldığı ödül ve madalyaları başkalarına hediye ettiğini söyleyerek, “Abdurrahman Ercan’a teşekkür ederim. Duyarlı bir vatandaş olduğu için etrafındaki herkese kan vermenin neden önemli olduğunu anlatıyor. İnsanlara örnek oluyor. Ben de onun yolundayım. Ben de 46. kez kanımı verdim. İnşallah onun yaşına gelene kadar biz de oralara ulaşmayı hedefliyoruz. Yaptığı davranıştan dolayı Kızılay adına teşekkür ediyorum. Aldığı ödül ve madalyaları örnek olsun diye başkalarına hediye ediyor. Bundan sonra da yılda bir defa daha olsa bize destek verecek” diye konuştu.

KIRKLARELİ

29 Ocak 2020 Çarşamba

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