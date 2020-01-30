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KTSO ve LTSO’nun yardım tırı depremzedelere ulaştı

İHA

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) tarafından gönderilen yardım tırı depremzedelere ulaştı.
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık yaptığı açıklamasında, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) ile birlikte hazırladıkları temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan Yardım tırının Elazığ AFAD Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırılarak, depremzedelere dağıtımının yapıldığını ifade etti. Cenabı Allah’ın bir daha ülkeye bir daha böyle bir acı yaşatmaması temennisinde bulunan KTSO Başkanı Soner Ilık, şunları kaydetti:
“Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası le birlikte hazırladığımız kuru gıda maddeleri, elektriklitüplü ısıtıcılar, kullanılmamış giysiler, battaniye, yastık, çocuk bezi, bot, mont gibi temel ihtiyaç maddelerinin yer aldığı yardım tırımız, Elazığ AFAD Koordinasyon Merkezi’ne ulaştı. Buradaki görevliler tarafından Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere dağıtımı yapıldı. Depremzedelerin yanların da olduğumuzu, acılarını paylaştığımızı göstermek için düzenlediğimiz Yardım Kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemeleri ile elimizden geldiği kadarıyla oradaki yaraları sarmaya çalıştık. Yardımlarımız devam edecek. Depremden zarar gören hemşehrilerimizin yaralarının sarılması noktasında, depremzedelere yardım eli uzatmak için odamızda oluşturmuş olduğumuz koordinasyon merkezi ile çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Toplanan yardımları afet bölgesine gönderdik. Depremzedelerin yaralarını sarmaya bir nebze de olsa katkıda bulunan Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli’ye, Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker’e, üyelerimize ve tüm halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemize has bu birlik ve beraberliğimizi yüce Rabbim muvaffak eylesin. Allah böyle felaketleri bir daha göstermesin. O bölgede yaşayan herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralılara acil şifalar hayatını kaybedenlere de rahmet diliyorum.”

"Depremzedelerimizin her zaman yanındayız"
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli yaptığı açıklamasında depremzedelerim yaralarını sarmak için çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Elazığ ve Malatya’daki depremzedelerin yanların da olduğumuzu, acılarını paylaştığımızı göstermek için Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Yardım Kampanyası düzenledik. Bu kampanya kapsamında toplanan yardım malzemelerinin yer aldığı yardım tırı gönderdik. Yardımlarımız devam edecek. Elimizden geldiği kadarıyla oradaki yaraları sarmaya çalışacağız. Allah böyle felaketleri bir daha göstermesin. O bölgede yaşayan herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralılara acil şifalar hayatını kaybedenlere de Allah’tan rahmet diliyorum. Kalbimiz ve dualarımız Elazığ ve Malatya ile tüm kardeşlerimize geçmiş olsun” dedi.

KIRKLARELİ

30 Ocak 2020 Perşembe

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