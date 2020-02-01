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Kırklareli'nde öğrencilere beslenme alışkanlıkları eğitimi

İHA

Türk Böbrek Vakfı, Kırklareli'nde, ilk ve ortaokullarda beslenme alışkanlıkları ve böbrek sağlığı eğitim verdi. Eğitimlerde böbrek hastalıklarının nedenlerini oluşturan obezite, hipertansiyon ve diyabetin önlenebilmesi çeşitli bilgilendirici konular anlatıldı.

Kırklareli'nde öğrencilere beslenme alışkanlıkları eğitimi

Türk Böbrek Vakfı, Kırklareli'nde, ilk ve ortaokullarda beslenme alışkanlıkları ve böbrek sağlığı eğitim verdi. Eğitimlerde böbrek hastalıklarının nedenlerini oluşturan obezite, hipertansiyon ve diyabetin önlenebilmesi çeşitli bilgilendirici konular anlatıldı.
Türk Böbrek vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Tekirdağ Diyaliz Merkezleri Koordinatörü Ali Arda söz konusu eğitim çalışmalarının toplum sağlığı yararına büyük bir yatırım olduğunu vurguladı. Arda, Türkiye’de böbrek hastalıkları riskinin dünya ortalamalarının üzerinde olduğunu, dünyada ortalama her 10 kişiden birinde bu risk varken, Türkiye’de risk oranının her 7 kişiden biri olarak görüldüğünü söyledi. Bu yüksek riskin giderilmesi için çocuklara yönelik bilinçlendirme ve farkındalığı arttırma faaliyetlerinin yanı sıra yetişkinlere de bu eğitimin verildiğini söyleyen Arda, “Bu eğitimleri vererek, bilinçlendirme ve farkındalıklarını artırmayı amaçlıyoruz” dedi. Böbrek hastalıklarının sağlıklı beslenme yöntemleri ile önlenebilir olduğunu belirten Ali Arda, Türkiye’deki il ve ilçelerde de çeşitli organizasyonlar çerçevesinde bu eğitimleri sürdürdüklerini belirterek, “Davetler alıyoruz veya biz taleplerde bulunuyoruz diyerek bu eğitimlerimizin devamında olumlu gelişmeleri izliyoruz” diye konuştu. Son 4 yıl içinde tuz tüketiminde günde 3 gram azalma olduğunu belirten Ali Arda, “Vakfımızın sürdürmekte olduğu kamu yararına olan hizmetlerinin olumlu sonuçlarını görmek bizi çok mutlu ediyor ve şevk veriyor” dedi. Eğitim sonunda katılımcılara böbrek dede kitapçıklarından dağıtıldı.

KIRKLARELİ

30 Ocak 2020 Perşembe

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