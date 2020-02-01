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Ödünç verdiği köpeği başkasında çıktı Ödünç verdiği köpeği başkasına sahiplendirildi Serenay Sinar: ...

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan bir kişi, bakması için teslim ettiği Bug cinsi köpeğinin hayvansever Pınar Çıdar tarafından başkasına sahiplendirdiğini öne sürdü. Konuyla ilgili yasal haklarını arayacağını söyleyen Sinar, "Köpeğimi geri almak istediğimde sahiplendirdiğini söyledi" dedi. Öte yandan Pınar Çıdar köpeği sahiplendirdiğini doğrularken, Sinar'ın Herkül'e bakmadığını, bu nedenle sahiplendirdiğini söyledi.

Ödünç verdiği köpeği başkasında çıktı Ödünç verdiği köpeği başkasına sahiplendirildi Serenay Sinar: “Köpeğimi geri almak istediğimde sahiplendirdiğini söyledi”

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan bir kişi, bakması için teslim ettiği Bug cinsi köpeğinin hayvansever Pınar Çıdar tarafından başkasına sahiplendirdiğini öne sürdü. Konuyla ilgili yasal haklarını arayacağını söyleyen Sinar, “Köpeğimi geri almak istediğimde sahiplendirdiğini söyledi” dedi. Öte yandan Pınar Çıdar köpeği sahiplendirdiğini doğrularken, Sinar’ın Herkül’e bakmadığını, bu nedenle sahiplendirdiğini söyledi.
Lüleburgaz’da Doğal Yaşam ve Sanat Merkezi Başkanı Pınar Çıdar’ın Serenay Sinar’dan bir süreliğine bakmak için aldığı Bug cinsi köpeği, Sinar’a sormadan başkasına sahiplendirdiği öne sürüldü. Çıdar ise Herkül isimli köpeği sahiplendirdiğini doğrulayarak, Sinar’ın köpeğe bakamayacağını, bu nedenle de başkasına sahiplendirdiğini belirtti.
“Köpeği vermeyeceğini söyledi”
Konuyla ilgili konuşan Serenay Sinar, Herkül isimli köpeğini 2018 yılında sahiplendiğini ve 2018’in Ağustos ayında ailevi nedenlerden dolayı geçici olarak Pınar Çıdar’a verdiğini söyledi. Köpeğini ara ara görmeye gittiğini söyleyen Sinar, “Pınar Çıdar gönüllü olarak köpeğim Herkül’e bakabileceğini söyledi. O anki durumum da köpeğimi eve alamayacak şekilde olduğu için ben de kabul ettim. Daha sonrasında geri almak istediğimi söylediğimde başkasına sahiplendirdiğini söyledi” diye konuştu. Herkül isimli köpeği tekrar almak istediğinde Çıdar’ın köpeği vermeyeceğini söylediğini öne süren Sinar, “Ben yine almak istediğimi söyledim. Fakat vermeyeceğini, onun yeni bir karne çıkardığını söyledi. O şekilde ondan köpeğimi kimsenin alamayacağını söyledi. Sahiplendirdiği kişiyle görüşmek istedim fakat hiçbir şekilde görüştürmedi” dedi.
“Köpeğimi ücret karşılığı verdiğini düşünüyorum”
Köpeği almak istedikten sonra Çıdar’ın telefonlarına cevap vermediğini kaydeden Sinar, “Telefonlarıma cevap vermiyor. Ben köpeğimi kesinlikle ya bir ücret karşılığı verdiğini ya da herhangi bir çıkarı olduğunu, çiftleştirmek amaçlı verdiğini düşünüyorum. İlk başlarda köpeğim için ‘Tabi ki de senin köpeğin. İstersen sana onu hemen geri verebilirim sahiplendirdiğim kişiden’ dedi. Ben de sahiplendirdiği kişiden tekrar geri almak istediğimi söyledim. Bu sefer de ‘Sevgi bu mu? Sizin hayvan sevgisinden anladığınız bu mu’ şeklinde kötü ithamlarda bulundu. Köpeğimin aşılarını yaptırdım. Kendi karnesi bende” diye konuştu.
İddiaları doğruladı
Sinar’ın iddiaları sonrasında telefonla ulaşılan Pınar Çıdar da iddiaları doğruladı. Köpeği başkasına sahiplendirdiğini doğrulayan Çıdar, Sinar’ın Herkül’e bakamadığını söyledi. Çıdar, “Köpek 2 senedir bende. Bu süre içinde köpeğini hiçbir şekilde almadı. Alma imkanı yok. Ben aldım, baktım. Bütün bakımlarını yaptım. Kendisine defalarca söyledim. İlk başta birine verdim. O doğru kişi değildi, geri aldım. Aradan 20 gün geçti, çocuğun elinde gezdirirken gördüğü için köpeği soruyor. Ben bakıcı ya da barınak değilim” dedi. Çıdar, Herkül’ün sahiplendirildiği kişide mutlu olduğunu belirterek, “Köpek o kadar mutlu ki. Mutlu olmadığını bilsem alırım. Sürekli kontrol ediyorum. Sahiplendirdiğim aile köpeği tatile götürdü. Videolarını verdim. O yüzden geri almayı düşünmüyorum. Hayvan resmi olarak sahiplendirildi. Verdiğim arkadaşa da söyledim ‘Aile köpeği geri istiyor’ diye. Verdiğim kişi de ‘Benim 2 oğlum var. Bu 3’üncü oğlum oldu. Çok bağlandılar’ dedi” şeklinde konuştu.
“İlgisiz arkadaş”
Sinar’ın köpeğe bakmadığını öne süren Çıdar, “Hayvan ne hastalıklar yaşadı. Bana bir kere bile ama göndermedi. Mamalarını ben alıyorum. En son kimliklerimize baksınlar. Onun karnesinde ne kadar işlem var. Benim karnem tamamen dolu. Aşı takiplerini sürekli yaptım. Gelip sormadı, hiçbir şey yapmadı. O kadar ilgisiz bir arkadaş. Sadece seviyor. Sadece sevmek yeterli değil. Hayvanı eve kapatmak ne kadar doğru” dedi. Çıdar son olarak Herkül’ü Sinar’a geri vermeyeceğini söyleyerek, “Ben o köpeği o arkadaşa vermeyi düşünmüyorum. Hayvan gittiği yerde çok mutlu. Dünden beri bana yazıyor. Alan kişi vermiyor. Resmi olarak da onu alma yetkimiz yok. Köpeğe işkence ederse alma yetkim var. Onun dışında ne hayvanın mutluluğuna müdahale etmek isterim, ne de köpeği sahiplenen o insanların mutluluğuna müdahale ederim” diye konuştu.

KIRKLARELİ

30 Ocak 2020 Perşembe

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