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İşbaşı Eğitim Programı ‘umut’ olmaya devam ediyor

İHA

İŞKUR Lüleburgaz Hizmet Merkezi tarafından yürütülen "İşbaşı Eğitim Programıyla" ilk etapta dezavantajlı grupta bulunan 6 kişi Burak Alüminyum'da istihdam edilecek.

İşbaşı Eğitim Programı ‘umut’ olmaya devam ediyor

İŞKUR Lüleburgaz Hizmet Merkezi tarafından yürütülen “İşbaşı Eğitim Programıyla” ilk etapta dezavantajlı grupta bulunan 6 kişi Burak Alüminyum’da istihdam edilecek.
İşverenlerin ihtiyaç duyduğu deneyimli ve nitelikli işgücü açığını gidermek, insan kaynakları havuzuna nitelikli işgücü sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından yürütülen programla iş arayışında olan vatandaşlar mesleki tecrübe kazandırılırken bir yandan da işverenlere destek sağlanıyor.
Lüleburgaz Belediyesi tarafından yaklaşık 2 ay önce at arabalarına el konulan vatandaşlar, İŞKUR’un yürüttüğü İşbaşı Eğitim Programı ile istihdam edilecek. İŞKUR ile Burak Alüminyum arasında yapılan görüşmeler çerçevesinde ilk etapta 6 kişinin istihdam edilmesine karar verildi. 6 aylık programın sonunda firma tarafından programa katılan kişi sayısının yarısı kadar personel daimi olarak istihdam edilecek. Program 3 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak ve personel Burak Aliminyum’da iş başı yapacak. İŞKUR tarafından hayata geçirilen program kapsamında sayı artırılmaya çalışılacak ve toplam 10 personel istihdam edilmeye çalışılacak.
Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya’nın da yakından takip ettiği konu ile ilgili İŞKUR İlçe Müdürü Ahmet Selim Keskin ve istihdam edilecek personel arasında İŞKUR Toplantı Salonu’nda protokol anlaşması imzalandı.
Konu ile açıklamalarda bulunan İŞKUR Müdürü Ahmet Selim Keskin, daha sonrasında diğer firmalarla da görüşüleceğini ve istihdamın artırılması için çalışmaların süreceğini belirterek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
İŞKUR Müdürü Ahmet Selim Keskin, devletin vatandaşın her zaman arkasında olduğunu ve vatandaşını koruduğunu ifade etti.
İstihdam edilecek personeller; bu programın kendileri için çok yararlı olduğunu, iş bulma konusunda büyük destek gördüklerini ve süreçle ilgili olumsuz bir durum yaşamadıklarını belirttiler.

KIRKLARELİ

30 Ocak 2020 Perşembe

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