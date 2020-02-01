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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Buzağı destek askı listeleri yayınlandı

İHA

Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, 2019 Yılı 1. Dönem Buzağı Askı Listelerinin yayınlandığını bildirdi.

Buzağı destek askı listeleri yayınlandı

Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, 2019 Yılı 1. Dönem Buzağı Askı Listelerinin yayınlandığını bildirdi.
Birlik Başkanı Ali Değirmenci 2019 yılı 1.Dönem Buzağı Askı Listelerinin 27 Ocak 2020 tarihi itibariyle yayınlandığını belirtti. Listeler, 1 Ocak 201931 Ağustos 2019 tarihleri arasında doğan buzağıları kapsıyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Birlik Başkanı Ali Değirmenci, üyelerin toplam 825 TL destek alacağını belirterek, "Birlik üyelerimiz, 2019 yılında programlı aşılarını tamamlamış 4 ay ve üzeri annesiyle aynı tohumlamadan doğan buzağılarına, buzağı başına 525 TL destek alacaklar. Fakat 5 yaş üzeri saf sütçü ırk ile diğer aynı ırk sığırların etçi veya kombine ırk suni tohumlamadan doğan buzağılarına ise 600 TL/baş + 175 TL soykütüğü farkıyla 775 TL/baş destek alacaklar. Ayrıca bu buzağı Bakanlığımızla yürütmekte olduğumuz Döl Kontrolü Boğanın Yavrusu olursa ise üyelerimiz ilave +50 TL daha destek alarak, toplamda 825 TL destek almaya hak kazanacaklardır. Devletimiz Programlı aşılarını tamamlamış, 4 ay ve üzeri yaşta olmak şartıyla; her buzağıya 350 TL/baş destek vermektedir” dedi.

Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi hayvan başına 150 TL
Açıklamalarını sürdüren Değirmenci, "İşletmesi 01.10.2019 tarihinden önce soy kütüğüne kayıt edilmiş ve geçerli süt analizi yapılmış en az 10 (on) baş saf sütçü ya da kombine ırk ineğe sahip başvuru yapan üyelerimizin hayvanlarına belli periyotlarda 2 kez olmak üzere Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Laboratuvarında süt içerik analizi yaptırdık. 2019 yılı 1. dönem buzağı askı listelerinden sonra en yakın zamanda Islah amaçlı Süt içerik analizi desteklerinin de askı listelerini bekliyoruz. 24.10.2019 tarih 30928 sayılı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında tohumlanan sığırlardan doğan buzağıların annelerinin ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün ve iki buzağılama arası süre en fazla 450 gün olma şartı aranacaktır. Yetiştiricilerimizin askı listelerinde tespit ettikleri yanlışlık ve eksiklikleri, mağduriyet yaşamamaları için 10 gün içerisinde Birliğimize bildirmeleri gerekmektedir. Buzağıların destekten yararlanabilmeleri için Dişilere brusella ve şap, erkeklere şap aşılarının yapılarak sisteme girilmesi gerekmektedir. Yetiştiricilerimizin aşılarla ilgili tespit ettikleri yanlışlık ya da eksikliklerle ilgili de İlİlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca 2019 yılının 2. Dönem buzağı destek başvuruları da 01/04/202015/06/2020 tarihleri arasında başlayacaktır” dedi.

KIRKLARELİ

30 Ocak 2020 Perşembe

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