Fenerbahçe'yi ağırlayacak Kırklarelispor, hayallerini gerçekleştirmek istiyor

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda çarşamba günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kırklarelispor'da maçın hazırlıkları sürüyor. Kulüp Başkanı Volkan Can, "Önemli olan kazanıp kaybetmek değil, dostluktur. Bizimde hedefimiz var, hayallerimiz var. Hayallerimize devam etmek istiyoruz, hayallerimize 3 maç kaldı. İnşallah maçları iyi değerlendirebilirsek hayallerimizi gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'ndan Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i eleyerek tarihinin en büyük başarısını elde eldi. Çarşamba günü evinde Fenerbahçe ile karşılşacak olan Kırklarelispor, teknik direktör Erdel Bilgin yönetiminde maçın hazırlıklarını sürdürdü. Takımın çalışmasını izleyen Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, Fenerbahçe maçına tam kadro hazır olduklarını söyledi. Volkan Can, şu şekilde sürdürdü: "Fenerbahçe maçına hazırlıklarını tamamladık, sakat cezalı oyuncumuz yok, tam kadro maça hazırız. Bizim en büyük gururumuz Fenerbahçe'yi Kırklareli'ye getirmek. Fenerbahçe bizim sıkletimiz değil. Skor ne olursa olsun şu an kazanan taraf biziz. Neden biziz? Hem ilimizin reklamınızı en iyi şekilde yapacağımızdan eminiz, hem de futbol şöleni yaşatacağımıza eminiz. Yeneriz, yeniliriz önemli değil, önemli olan centilmence bir maç olur. Önemli olan kazanıp kaybetmek değil, dostluktur. Bizimde hedefimiz var, hayallerimiz var. Hayallerimize devam etmek istiyoruz, hayallerimize 3 maç kaldı. İnşallah maçları iyi değerlendirebilirsek hayallerimizi gerçekleştirmiş olacağız"

"FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ"

Kurada Fenerbahçe'nin çıkmasına çok sevindiklerini belirten Can, "Kura çekiminde Fenerbahçe'nin çıkmasını istedik ilimizin reklamı için. Daha önce Beşiktaş ile oynamıştık ve Fenerbahçe, Galatasaray ya da Trabzonspor'un çıkmasını istedik. Allah bize nasip etti. Çarşamba günü kazasız belasız maçın bitmesini bekliyoruz. Hedefimizi yerine getirdik diyebiliriz Çünkü 2'nci Lig'den bir takımın 90 takım arasında buraya gelmesi çok büyük bir başarı. Ama tabii ki buraya kadar gelmişken final oynamak isteriz. Hedefimiz final oynamak. Oynadığımız maçlardan sonra 3 köklü Süper Lig ekiplerini eleyerek buralara geldik. Dördüncüsü neden olmasın diyoruz. Hem şehir olarak hem futbolcularımız olarak bir hava yakaladık. Futbolcu kardeşlerim Başakşehir'e oynadıkları gibi oynarsak turu geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"SÜPER LİG'E ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Amaçlarının Süper Lig'e çıkmak olduğunu ifade eden Volkan Can, "Kırklarelispor'un hedefi öncelikle grubunda şampiyon olup PTT 1'nci Lig'e çıkmak. Ardınan neden olmasın bölgeyi temsil eden bir takım olarak Süper Lig'e çıkmak. Trakya'da bir Süper Lig takımına ihtiyaç var. Önümüzdeki yıllar kadromuzu güçlendirip inşallah Kırklarelispor, Süper Lig'e çıkarak Trakya'yı temsil ederiz" dedi.

"HADİMİZİ BİLİYORUZ"

GMG Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem, Fenerbahçe ile oynayacakları maçta en iyi sonucu almak için mücadele edeceklerini söyledi. Erdem, "Gücümüzü ve haddimizi biliyoruz. Yeneriz, yeniliriz önemli değil, çıkıp aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Diğer Süper Lig ekiplerine karşı nasıl oynadıysak aynı heyecan, aynı hırsla devam edeceğiz. Tabii ki hayallerimiz var. Fenerbahçe kazanma alışkanlığı olan bir takım, çıkar kazanmak için oynar. Çarşamba günü de en iyi sonucu almaya çalışacak. Fenerbahçe bizi tur dışı bırakmaya çalışacak ama bizimde hırsımız, inancımız, isteğimiz var. Kupaya devam etmek istiyoruz" dedi.

GMG Kırklarelispor kaptanı Davut Babu, Fenerbahçe maçına konstra olduklarını ifade ederek, "Futbol sahada oynanıyor. Başakşehir ve diğer takımları nasıl elediysek Fenerbahçe maçında aynı futbolu oynayacağız. Oynayacağımız 2 maçı da kazanmak için sahaya çıkacağız. Neden olmasın?" dedi.

Takımın golcü futbolcularından Malik Karaahmet ise "Çok heyecanlıyız. Güzel hazırlık dönemi geçiriyoruz. Fenerbahçe'yi eleyip yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kırklarelispor antrenmanı

-Başkan Volkan Can'ın açıklamaları

-Teknik direktör Bilgin Erdem'in açıklamaları

-Davut Babu'nun açıklamaları

-Malik Karaahmet'in açıklamaları

-Genel detaylar

KIRKLARELİ 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:30

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:34

YATSI 19:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.