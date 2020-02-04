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Çocuklardan ‘Kukuli’ etkinliğine yoğun ilgi

İHA

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, minik ziyaretçilerini sömestr tatili kapsamında 31 Ocak0102 Şubat tarihlerinde 'Kukuli' etkinliği ile karşıladı.

Çocuklardan ‘Kukuli’ etkinliğine yoğun ilgi

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, minik ziyaretçilerini sömestr tatili kapsamında 31 Ocak0102 Şubat tarihlerinde ‘Kukuli’ etkinliği ile karşıladı.
Minik ziyaretçilerini sömestr boyunca birbirinden keyifli etkinliklerle buluşturan 39 Burda AVM, TRT Çocuk ekranlarında minklerin severek izledikleri ‘Kukuli’ etkinliği ile çocuklara tatil keyfini doyasıya yaşattı.
39 Burda AVM, miniklerin büyük bir ilgi ve keyifle takip ettiği ‘Kukuli’, arkadaşları Tinky ve Minky'in en yeni maceraları, birbirinden eğlenceli öğretici çocuk şarkıları ile ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil sundu. Ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılanan ‘Kukuli’ etkinliği ile çocuklar hem eğlendiler hem de öğrendiler.
Çocuklar sömestr boyunca birbirinden keyifli ve öğretici etkinliklerle eğlenirken, çocuk olmanın tadını 39 Burda AVM’nin eğlenceli dünyasında çıkarttılar.

KIRKLARELİ

04 Şubat 2020 Salı

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