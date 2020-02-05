Türk sanat müziği sanatçısı Melihat Gülses'ten Lüleburgaz'da konser

Türk sanat müziğinin sevilen sesi Melihat Gülses, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde konser verdi.

Lüleburgaz Musiki Topluluğu tarafından Aşkiye Neşet Çal Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde, Türk sanat müziğinin önemli seslerinden Melihat Gülses'e merhum kanun üstadı Halil Karaduman’ın kardeşi Müslüm Karaduman da kanunu ile eşlik etti. Ünlü sanatçı gecede “Akşam Olunca Yarelerim Sızlar", "Başka Söz Söylemem Aşktan Yana Ben", "Değdi Saçlarıma Bahar Gülleri” gibi eserleri seslendirdi. Konsere AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve eşi Ebru Minsolmaz, Tugay Komutanı Çetin Sucu, Lüleburgaz Belediye Başkan Vekili Erol Özgür ve Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer, Çorlu Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği yönetimi, Babaeski Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Binnur Güdücüler ve yönetimi, oda başkanları, Lüleburgaz Kent Konseyi yönetimi ve sanatseverler katıldı.

KIRKLARELİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:30

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:37

YATSI 19:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.