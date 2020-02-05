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Ormanı kurutan böceklere terminatör böcekle önlem alacaklar 700 kilometrekarede etkili: O böceklere ...

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaklaşık 700 kilometrekarelik ormanlık alanda, ağaçları kurutan çam kese böcekleri ortaya çıktı. Normal şartlarda MartNisan aylarında üreyen çam kese böcekleri, sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olması nedeniyle bu yıl Ocak ayında yuva yaptığı öğrenildi. Yaşanan durum üzerine alarma geçen yetkililer söz konusu böceklere karşı terminatör böcek olarak bilinen Phyrx Caudata ile önlem alacak.

Ormanı kurutan böceklere terminatör böcekle önlem alacaklar 700 kilometrekarede etkili: O böceklere karşı terminatör böcekli önlem

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaklaşık 700 kilometrekarelik ormanlık alanda, ağaçları kurutan çam kese böcekleri ortaya çıktı. Normal şartlarda MartNisan aylarında üreyen çam kese böcekleri, sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olması nedeniyle bu yıl Ocak ayında yuva yaptığı öğrenildi. Yaşanan durum üzerine alarma geçen yetkililer söz konusu böceklere karşı terminatör böcek olarak bilinen Phyrx Caudata ile önlem alacak.
Tüm dünyayı etkileyen iklim değişimi, normal şartlarda bahar aylarında üreyen çam kese böceklerinin erken üremesine neden oldu. Yaşanan durum karşısında Lüleburgaz Orman İşletme Şefliği alarma geçti. Yetkililerden alınan bilgiye göre çam kese böceğinin Lüleburgaz’daki 700 kilometrekarelik ormanda etkili olduğu öğrenildi. Önlem alınmazsa ormanlardaki çam ağaçlarını tamamen kurutacak güçte olan çam kese böceğine karşı biyolojik mücadele başlatılacak.

Adacık oluşturulacak
Lüleburgaz Orman İşletme Şefliği yetkilileri, çam kese böceğine karşı “adacık yöntemi” denilen bir önlem alacaklarını söyledi. Söz konusu tuzakları her yıl MartNisan ayında kurduklarını belirten yetkililer, bu yıl ormanların zarar görmemesi için çalışmaları erken başlattıklarını belirtti. Edinilen bilgiye göre adacık yöntemi denilen tuzaklama şekli 5 farklı noktaya kurulacak. Ağaçlarda halihazırda kese içerisinde bekleyen böcekler, keselerle birlikte etrafı suyla çevrili adacıklara yerleştirilecek.

Terminatör böceklerle önlem alınacak
Adacıklarda keselerinden çıkacak böcekleri ise en büyük düşmanı Phyrx Caudata isimli terminatör böcekler etkisiz hale getirecek. Sadece bu böcekle beslenen Phyrx Caudata’lar suyu aşamayan çam kese böceğini yok ederek üremeye uygun hale gelecek. Hiçbir kimyasal içermeyen uygulama kapsamında beslendiği çam kese böceği sayesinde üreyip çoğalacak olan terminatör böcekler daha sonra ormanlara yayılarak ağaçlardaki keselere saldıracak. Alınan bilgiye göre Lüleburgaz Orman İşletme Şefliği’nin konuyla ilgili projesinin hazır olduğu ve Şubat ayı içinde mücadelenin gerçekleştirileceği öğrenildi.

KIRKLARELİ

05 Şubat 2020 Çarşamba

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