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Ziraat Türkiye Kupası: Kırklarelispor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

İHA

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarılacivertlilerin 10'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası: Kırklarelispor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarılacivertlilerin 10’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşu Deniz Türüç kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği sert şutta kaleci İbrahim gole engel oldu.
9. dakikada kazanılan serbest vuruşta topu alan Yüksel, ceza sahası önüne gelip şutunu attı ancak top az farkla auta çıktı.
21. dakikada Mevlüt’ün pasında topla buluşan Ferdi’nin şutunda kaleci İbrahim gole izin vermedi. İbrahim’den seken topu Isla, müsait pozisyondaki Mehmet Ekici’ye çevirdi. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
33. dakikada Deniz Türüç’ün sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya savunmadan Enis elle müdahale etti. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
34. kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Deniz Türüç, aşırtma bir vuruş yapmak istedi ancak topu üstten dışarı gönderdi.
39. dakikada Mevlüt Erdinç soldan ceza sahası içine girip ortasını yaptı. Kale sahası önünde Zajc’ın dönerek vuruşunda top kaleci İbrahim’de kaldı.
43. dakikada topla buluşan Zajc ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci İbrahim’den seken top Rodrigues’in önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında Mevlüt meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 01

Stat: Kırklareli Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kerem Ersoy xx, Mustafa Savranlar xx
Kırklarelispor: İbrahim Demir xx, Davut Babur xx, İbrahim Sürgülü xx, Müslüm Aydoğan xx, Serkan Sözmen xx, Emre Keleşoğlu x, Yüksel Şişman xx, Caner Koca x, Enis Çeliksu x, Mert Sinan Pekesen x, Hacı Ömer Doğru x
Yedekler: Umut Kaya, Emre Balkı, Malik Karaahmet, Görkem Bitin, Deniz Ataç, Ümit Can Tokcu, Yusuf Çelik
Teknik Direktör: Bilgin Erdem
Fenerbahçe: Harun xx, Isla xx, Adil Rami xx, Jailson xx, Deniz xx, Mehmet Ekici xx, Tolgay x, Ferdi xx, Rodrigues xx, Zajc xx, Mevlüt xxx
Yedekler: Erten, Altay, Falette, Ozan, Tolga, Dirar, Allahyar, Murat Sağlam, Vedat
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Mevlüt (dk. 43) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Hacı Ömer Doğru (Kırklarelispor)

KIRKLARELİ

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:13
  • ÖĞLE 13:30
  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:37
  • YATSI 19:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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