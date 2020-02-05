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GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe: 0-3

DHA

STAT: Kırklareli Atatürk

STAT: Kırklareli Atatürk
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Mustafa Savranlar
GMG KIRKLARELİSPOR: İbrahim Demir İbrahim Sürgülü, Müslüm Aydoğan, Davut Babur, Emre Keleşoğlu (Dk. 72 Ümit Can Tokcu), Serkan Sözmen, Yüksel Şişman (Dk. 56 Emre Balkı), Caner Koca, Enis Çeliksu (Dk. 65 Deniz Ataç), Hacı Ömer Doğru, Mert Sinan Pekesen
FENERBAHÇE: Harun Isla (Dk. 68 Murat Sağlam), Rami, Jailson (Dk. 61 Falette), Deniz Türüç, Mehmet Ekici, Tolgay, Ferdi, Rodrigues (Dk. 61 Dirar), Zajc, Mevlüt
GOLLER: Dk. 43 Dk. 52 Mevlüt, Dk. 57 (KK) İbrahim Sürgülü (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Hacı Ömer Doğru (GMG Kırklarelispor) Ferdi, Rami, Murat Sağlam (Fenerbahçe)Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda GMG Kırklarelispor'u 3-0 mağlup etti.7´nci dakikada Deniz Türüç´ün kullandığı serbest vuruşta topu kaleci İbrahim Demir, oyun alanına çeldi.
21´inci dakikada Deniz´in pası ile savunma arkasına sarkan Mevlüt, sağ çaprazda müsait durumda bulunan Ferdi´ye topu aktardı. Ferdi´nin vuruşunda kaleci İbrahim Demir, gole izin vermedi.
33´üncü dakikada Deniz´in ortasında Enis Çeliksu, topa eli ile müdahale etti. Hakemin penaltı noktasını göstermesi ile topun başına Deniz geçti.
34´üncü dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Türüç'ün vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
39´uncu dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Mevlüt´ün pasında Zajc´ın vuruşunda kaleci İbrahim top kontrol etti.
43´üncü dakikada Zajc´ın ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci İbrahim´den oyun alanına döndü. Dönen topa hareketlenen Rodrigues, pasını daha müsait durumdaki Mevlüt´e çıkardı. Mevlüt´ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
İlk yarı deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.
51´inci dakikada Rogrigues´in sağ kanattan ortasında savunmadan seken topla buluşan Mehmet Ekici´nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci İbrahim gole izin vermedi.
52´nci dakikada Zajc´ın pası ile ceza sahası solunda topla buluşan Mevlüt´ün uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
57´nci dakikada Zajc´ın pasında sağ kanatta topla buluşan Isla, meşin yuvarlağı kale sahasına çevirdi. Bu noktada bulunan Rodrigues´in şutunda kaleci İbrahim´den gelen topa İbrahim Sürgülü ters vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi: 0-3.
83´üncü dakikada Zajc´ın soldan yaptığı ortada savunmadan seken top yine aynı oyuncuda kaldı. Zajc´ın ceza sahası içine girer girmez vuruşunda savunmanın engel olduğu top kornere çıktı.
90´ıncı dakikada Caner´in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Deniz, kaleci İbrahim ile karşı karşıya kaldı. Deniz´in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alana döndü.
Karşılaşma 3-0 Fenerbahçe´nin üstünlüğü ile son buldu.
FUTBOLCULARDAN BİRLİK MESAJI
GMG Kırklarelispor Fenerbahçe maçı başlamadan önce iki takım oyuncuları, tribünlerden gelen istekleri geri çevirmediler. El ele tribünlere yönelen futbolcular taraftarları selamlarken, yapılan tezahüratlarla destek gördüler.
ALİ KOÇ TRİBÜNDE
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, GMG Kırklarelispor ile oynanan maçı Kırklarelispor Başkanı Volkan Can ile birlikte tribünden takip etti. Kırklareli'de hava 6 derece ve yağmurlu olmasına karşın tribünden ayrılmayan iki takım yöneticileri takımlarına destek oldular.
MAÇA YOĞUN İLGİ
GMG Kırklarelispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 3 bin 750 kişi kapasiteli statta tribünler tamamen dolarken, taraftarlar; polis ve jandarma ekiplerince kale arkasında kurulan barikatın arkasında mücadeleyi izleyebildi. İçeri giremeyen taraftarlar ise stat çevresindeki tel örgülerin arkasından, yakınlarda bulunan kafelerden, evlerinin balkonlarından ve çatılarından yağışlı havaya rağmen karşılaşmayı takip etti.
Öte yandan Kırklarelispor taraftarı, `´Çoğu Gitti Azı Kaldı´´ şeklinde pankart açarken kupa kaldıran futbolcu koreografisi gerçekleştirdi.
Tribünde yer alan taraftarlar Elazığ´ın plaka kodu olan karşılaşmanın 24´üncü dakikasında atkılarını sahaya atarak destek oldular. Taraftarlar, `´Elazığ üşüme Kırklareli Seninle´´ şeklinde tempo tuttular.

KIRKLARELİ

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:13
  • ÖĞLE 13:30
  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:37
  • YATSI 19:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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