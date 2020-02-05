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Ziraat Türkiye Kupası: Kırklarelispor: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)

İHA

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 30'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla sarılacivertliler, yarı final için büyük avantaj yakaladı.

Ziraat Türkiye Kupası: Kırklarelispor: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye 30'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla sarılacivertliler, yarı final için büyük avantaj yakaladı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Kırklarelispor savunmasının uzaklaştırdığı top Zajc’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci İbrahim gole izin vermedi.
52. dakikada Zajc’ın pasıyla ceza sahasının sol tarafından topu kontrol eden Mevlüt, rakibini geçip uzak köşeye şık bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 02
57. dakikada Zajc’ın pasında sağ kanatta topla buluşan Isla, kale sahası önüne çevirdi. Bu noktada Rodrigues’in şutunda kaleci İbrahim’den dönen topa İbrahim Sürgülü ters bir vuruş yaparak kendi ağlarına gönderdi. 03
83. dakikada Zajc’ın soldan yaptığı ortada savunmadan seken top yine bu futbolcuda kaldı. Bu kez direkt kaleye yönelen Zajc, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak savunma son anda topu kornere attı.
90. dakikada Caner’in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Deniz, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu attı. Ancak meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Stat: Kırklareli Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kerem Ersoy xx, Mustafa Savranlar xx
Kırklarelispor: İbrahim Demir x, Davut Babur xx, İbrahim Sürgülü x, Müslüm Aydoğan xx, Serkan Sözmen x, Emre Keleşoğlu x (Ümit Can Tokcu dk. 72 x), Yüksel Şişman x (Emre Balkı dk. 56 x), Caner Koca x, Enis Çeliksu x (Deniz Ataç dk. 65 x), Mert Sinan Pekesen x, Hacı Ömer Doğru x
Yedekler: Umut Kaya, Malik Karaahmet, Görkem Bitin, Yusuf Çelik
Teknik Direktör: Bilgin Erdem
Fenerbahçe: Harun xxx, Isla xxx (Murat Sağlam dk. 68 xx), Adil Rami xx, Jailson xx (Falette dk. 61 xx), Deniz xxx, Mehmet Ekici xxx, Tolgay xxx, Ferdi xxx, Rodrigues xxx (Dirar dk. 61 xx), Zajc xxx, Mevlüt xxx
Yedekler: Erten, Altay, Ozan, Tolga, Allahyar, Vedat
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Mevlüt (dk. 43 ve dk. 52), İbrahim Sürgülü (dk. 57 kk.) (Fenerbahçe),
Sarı kartlar: Hacı Ömer Doğru (Kırklarelispor), Ferdi, Adil Rami, Murat Sağlam (Fenerbahçe)

KIRKLARELİ

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:13
  • ÖĞLE 13:30
  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:37
  • YATSI 19:59
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