GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda GMG Kırklarelispor´u 3-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve GMG Kırklarelispor Teknik Sorumlusu Vehbi Haluk Bulgurlu, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Konuşmasına Van´da yaşanan çığ olayında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başlayan Ersun Yanal, "Bugün futbol konuşmak isterdik. Van´da yaşanan olay hepimizi üzdü. Valimize, emniyet müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Futbolun çok konuşulması gereken bir gün değil. Hepimizin üzüldüğü ve derinden yaralandığımız bir gün yaşadık" diye konuştu.

VEHBİ HALUK BULGURLU: 45´TEKİ GOL, DİRENCİMİZİ YOK ETTİ

45´inci dakikada yedikleri golün dirençlerini kırdığını ifade eden Vehbi Haluk Bulgurlu ise "Bugün Kırklarelispor olarak büyük onur duyduk. Böylesine büyük bir camia ile rakip olarak karşılaşmak bizim için çok güzel. Çok ağır hava şartlarında bir maç oynandı. 2 takım oyuncularını da bu hava şartlarında centilmence sergiledikleri futbol için tebrik ediyorum. Biz ligde de zor günler yaşıyoruz. Düşme sıkıntılarımız var. Ligde 2 gün önce Hacettepe´yi yendik. Fenerbahçe bizden bir gün fazla dinlendi. Biz aynı kadroyla hem lig hem de kupada maç oynuyoruz. Oyuncularımızı dinlendirebildiğim kadar dinlendirip, öyle oynattım. 45´inci dakikaya kadar direnç gösterdik. O dakikada yediğimiz gol; ofsayt diyorlar ama Fenerbahçe kaliteli bir takım. O gol bütün direncimizi yok etti. İkinci yarı gol bulmayı düşündük. Taraftarlarımız yağmurda bizi izlemeye geldi. Ancak olmadı. Fenerbahçe kalitesini ortaya koyara 2 gol daha attı. Onlara da ligde başarılar diliyoruz. Biz de bundan sonra ligdeki maçlarımızı kazanarak yukarılara çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL´DA ŞUNU, BUNU YAPARIZ DEMEK ZOR"

İstanbul´da oynanacak maçta genç oyunculara forma vereceklerini söyleyen Bulgurlu, "Oynadığımız takım Fenerbahçe. Bizim de zor bir Trabzon deplasmanımız var. Öncelikle ligi düşünüyoruz. İstanbul´da şunu, bunu yaparız demek zor. 3-2´lık bir skor var. Burada Kırklarelispor´un ilk 8´e girmesi bile büyük başarı. Kırklarelispor´u tanıtmaya çalışacağız. Genç oyuncularımıza şans vereceğiz" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ersun Yanal´ın açıklamaları

Vehbi Haluk Bulgurlu´nun açıklamaları



KIRKLARELİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:45

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