Ersun Yanal: "Bugün futbol konuşabileceğimiz bir gün değil"

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor’u deplasmanda 30 mağlup eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal maçın ardından konuştu. Yanal, Van’da yaşanan çığ felaketi nedeniyle futbol konuşmak istemediğini ifade etti.

Kırklarelispor’u deplasmanda 30 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında avantajlı bir sonuç elde eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maça değinmedi. Van Bahçesaray’da yaşanan çığ felaketi nedeniyle maçla ilgili konuşmayan Yanal, "Bugün maalesef Van’da yaşanan olay ülkemizi üzdü. Bugün futbol konuşmak isterdik. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Öncelikle valimize ve emniyet güçlerimize teşekkür ederim. Bizi ağırladıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün futbol konuşabileceğimiz bir gün değil. Derinden yaralandığımız bir gün yaşadık. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dilerim" diyerek sözlerini tamamladı.

KIRKLARELİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:45

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