Lüleburgaz Belediyesi'nin 'bisiklet taksi' projesine büyük ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Lüleburgaz Belediyesi'nin 'bisiklet taksi' projesine büyük ilgi

DHA

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz İlçe Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği 'bisiklet taksi' projesiyle katıldığı Ankara'daki 'İklim değişikliği alanında ortak çabaların destelenmesi' konulu konferansta ilgi odağı oldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla yürütülen 'İklim değişikliği alanında ortak çabaların destelenmesi projesi' kapanış konferansı, bugün Ankara'da gerçekleştirildi. Konferansta, Lüleburgaz Belediyesi'nce 2017 yılında 'İklim değişikliğine karşı bisikletlerimizle mücadele ediyoruz' projesi kapsamında hayata geçirilen bisiklet taksiler yoğun ilgi gördü. 
Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay, "Lüleburgaz Belediyesi olarak yerelden başlayarak küresel sorunlara çözümler üretmek ve farkındalık yaratmak amacıyla 2016 yılından itibaren her yılı temalı yıl olarak kutluyoruz. Küresel iklim değişikliği ile mücadele için güvenilir, temiz çevreye uygun, sürdürülebilir ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını teşvik etmek ve gelecek kuşaklara aktarmak için 2017 yılını 'bisiklet yılı' ilan ettik. Her yıl belirlenen temalar kapsamında belediyemizce çeşitli projeler ve etkinlikler gerçekleştirilmektedir. 2017 yılında da küresel iklim değişikliğine karşı, karbon ayak izini azaltmak için kent içinde bisiklet taksi uygulamasını hayata geçirdik" dedi.  
'BİSİKLET TAKSİLER, SEFERLERİNİ ÜCRETSİZ SÜRDÜRÜYOR'
Projenin genel amacının Lüleburgaz'da bisiklet kullanımını artırarak, karbon salınımını azaltmak olduğunu ifade eden Atay, "Projenin özel amaçları ise pilot uygulama başlatmak amacıyla bisiklet taksi alınması, Lüleburgaz halkına bisiklet eğitimi verilmesi, karbon ayak izi ölçümü yapılması, Lüleburgaz halkını karbon salınımı, yenilenebilir enerji kaynakları ve çevresel sorunlarla ilgili bilinçlendirmektir. Bu kapsamda Lüleburgaz Belediyesi'nce, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın (IPA) Türkiye'de, 'iklim değişikliği alanında kapasitenin geliştirilmesi hibe programı' kapsamında uygulamaya konulan bisiklet taksiler, Lüleburgaz'da seferlerini ücretsiz sürdürüyor" diye konuştu.  

KIRKLARELİ

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:13
  • ÖĞLE 13:30
  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:37
  • YATSI 19:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe maçının ardından
Ersun Yanal: "Bugün futbol konuşabileceğimiz bir gün değil"
YEREL HABERLER Ersun Yanal: "Bugün futbol konuşabileceğimiz bir gün ...
Vehbi Haluk Bulgurlu: "Trakya’da Fenerbahçe’yi ağırladığımız için onurluyuz"
YEREL HABERLER Vehbi Haluk Bulgurlu: "Trakya’da Fenerbahçe’yi ...
GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe: 0-3
YEREL HABERLER GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe: 0-3
Ziraat Türkiye Kupası: Kırklarelispor: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Kırklarelispor: 0 - ...
Ziraat Türkiye Kupası: Kırklarelispor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Kırklarelispor: 0 - ...
GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı öncesinde gerginlik
YEREL HABERLER GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı öncesinde ...
Kırklareli’de Fenerbahçe izdihamı
YEREL HABERLER Kırklareli’de Fenerbahçe izdihamı
Tarihi maç öncesi Ali Koç Kırklareli’nde
YEREL HABERLER Tarihi maç öncesi Ali Koç Kırklareli’nde
Ormanı kurutan böceklere terminatör böcekle önlem alacaklar 700 kilometrekarede etkili: O böceklere karşı terminatör böcekli önlem
YEREL HABERLER Ormanı kurutan böceklere terminatör böcekle önlem ...
Türk sanat müziği sanatçısı Melihat Gülses'ten Lüleburgaz'da konser
YEREL HABERLER Türk sanat müziği sanatçısı Melihat Gülses'ten ...
Görme engelli müezzin Fenerbahçeli oyuncularla buluştu
YEREL HABERLER Görme engelli müezzin Fenerbahçeli oyuncularla ...
Fenerbahçe, Kırklareli´de coşkuyla karşılandı
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Kırklareli´de coşkuyla karşılandı
Fenerbahçe kafilesi Kırklareli’nde
YEREL HABERLER Fenerbahçe kafilesi Kırklareli’nde
GMG Kırklarelispor hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER GMG Kırklarelispor hazırlıklarını tamamladı
Kırklareli tarımına 7 milyonluk destek
YEREL HABERLER Kırklareli tarımına 7 milyonluk destek
Çocuklardan ‘Kukuli’ etkinliğine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Çocuklardan ‘Kukuli’ etkinliğine yoğun ilgi
Kırklarelispor, Fenerbahçe'yi yenerek hayallerini gerçekleştirmek istiyor
YEREL HABERLER Kırklarelispor, Fenerbahçe'yi yenerek hayallerini ...
Fenerbahçe'yi ağırlayacak Kırklarelispor, hayallerini gerçekleştirmek istiyor
YEREL HABERLER Fenerbahçe'yi ağırlayacak Kırklarelispor, hayallerini ...
Evden kaçan üç kafadar evlerinden 140 kilometre uzakta yakalandı Kız arkadaşlarına gitmek için kaçmışlar
YEREL HABERLER Evden kaçan üç kafadar evlerinden 140 kilometre ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X