Lüleburgaz Belediyesi'nin 'bisiklet taksi' projesine büyük ilgi

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz İlçe Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği 'bisiklet taksi' projesiyle katıldığı Ankara'daki 'İklim değişikliği alanında ortak çabaların destelenmesi' konulu konferansta ilgi odağı oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla yürütülen 'İklim değişikliği alanında ortak çabaların destelenmesi projesi' kapanış konferansı, bugün Ankara'da gerçekleştirildi. Konferansta, Lüleburgaz Belediyesi'nce 2017 yılında 'İklim değişikliğine karşı bisikletlerimizle mücadele ediyoruz' projesi kapsamında hayata geçirilen bisiklet taksiler yoğun ilgi gördü.

Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay, "Lüleburgaz Belediyesi olarak yerelden başlayarak küresel sorunlara çözümler üretmek ve farkındalık yaratmak amacıyla 2016 yılından itibaren her yılı temalı yıl olarak kutluyoruz. Küresel iklim değişikliği ile mücadele için güvenilir, temiz çevreye uygun, sürdürülebilir ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını teşvik etmek ve gelecek kuşaklara aktarmak için 2017 yılını 'bisiklet yılı' ilan ettik. Her yıl belirlenen temalar kapsamında belediyemizce çeşitli projeler ve etkinlikler gerçekleştirilmektedir. 2017 yılında da küresel iklim değişikliğine karşı, karbon ayak izini azaltmak için kent içinde bisiklet taksi uygulamasını hayata geçirdik" dedi.

'BİSİKLET TAKSİLER, SEFERLERİNİ ÜCRETSİZ SÜRDÜRÜYOR'

Projenin genel amacının Lüleburgaz'da bisiklet kullanımını artırarak, karbon salınımını azaltmak olduğunu ifade eden Atay, "Projenin özel amaçları ise pilot uygulama başlatmak amacıyla bisiklet taksi alınması, Lüleburgaz halkına bisiklet eğitimi verilmesi, karbon ayak izi ölçümü yapılması, Lüleburgaz halkını karbon salınımı, yenilenebilir enerji kaynakları ve çevresel sorunlarla ilgili bilinçlendirmektir. Bu kapsamda Lüleburgaz Belediyesi'nce, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın (IPA) Türkiye'de, 'iklim değişikliği alanında kapasitenin geliştirilmesi hibe programı' kapsamında uygulamaya konulan bisiklet taksiler, Lüleburgaz'da seferlerini ücretsiz sürdürüyor" diye konuştu.



KIRKLARELİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:45

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