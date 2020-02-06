Kırklareli’nden depremzedelere yardım

Kırklareli Valiliğince 24 Ocak tarihinde Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem nedeniyle depremzedelere yardım tırı gönderildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 24 Ocak tarihinde Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem nedeniyle İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan ayni bağış yardım kampanyası çerçevesinde AFAD koordinasyonunda, Kırklareli Valiliği tarafından kabul edilen ayni bağışların yüklendiği yardım tırını Elazığ’a uğurladı.

Kırklareli Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü’nde gerçekleşen programda konuşan Valimiz Sayın Osman Bilgin, “Öncelikle Kırklareli’mizden saygı, sevgi ve en kalbi muhabbet ile Elazığ ve Malatya şehirlerimizi selamlıyorum. Yaşanan deprem felaketi sebebiyle tüm ülkemizin başı sağ olsun. Oradaki vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca Van Bahçesaray’da gerçekleşen çığ felaketi sonucunda rahmetli olan vatandaşlarımıza, arama kurtarma faaliyetleri kapsamında şehit olan güvenlik güçlerimize yüce Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ocak ve Şubat aylarında maalesef ciddi felaketler yaşıyoruz, dün de İstanbul’da uçak kazası yaşandı. Bu elim olayda ölen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımızı da acil şifalar diliyoruz. Elazığ ve Malatya depremlerinin ilk gününden itibaren sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız bölgede 24 saat esaslı çalışmalar yapmakta. Ayrıca bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet, Jandarma, sivil toplum kuruluşlarımız, Kızılay, AFAD, UMKE deprem bölgesinde çok başarılı hizmetler vermekte. Keşke Bu olaylar olmasa ama biz Allah’tan gelen her şeye razıyız. Bu noktada ilimizde Sosyal Yardımlaşma Vakfı grup önderliğinde, AFAD koordinasyonunda battaniye, ısıtıcı, gıda vb. gibi deprem bölgesinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyabileceği malzemeler toplandı. Aynı zamanda nakit yardımı da daha önce bölgeye gönderildi. Bugün de inşallah tırımızı da bölgeye göndereceğiz. Ülkemiz artık geçmişteki gibi depremlerden sonra düzensizlik yaşamıyor. Artık çok ciddi bir sistematik altyapı kuruldu. Bugün topladığımız yardımları İstanbul’a gönderiyoruz, İstanbul’dan da planlama ile Elazığ’a götürüyoruz. Dolayısıyla yardımların ne kadar planlı ve sistematik bir biçimde gönderildiğini siz değerli basının önünde belirtmek istiyorum. İlimizden katkı veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor ve bu ilin valisi olmaktan gurur duydum’’ dedi.

Gerçekleşen programda Vali Sayın Osman Bilgin, Vali Yardımcısı Emre Öztürk, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şenay Yener Yılmaz ile koordinasyonda görevli Kızılay ve AFAD personellerinin katılımıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan ayni bağış yardım kampanyası çerçevesinde AFAD koordinasyonunda, Kırklareli Valiliği tarafından kabul edilen ayni bağışların yüklendiği yardım tırı hareketinden önce edilen dualar eşliğinde kurban kesilerek, uğurlandı.

KIRKLARELİ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:44

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