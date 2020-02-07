Lüleburgaz'da E-Dönüşüm eğitimi düzenlendi

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) ile Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMO) işbirliğiyle E Dönüşüm Eğitimi düzenlendi.
Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde (LYKA) gerçekleştirilen eğitimde, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Eğitim Müdürü İnci Şavcı tarafından, EUygulamalar,EArşiv,Eİrsaliye, EFatura üzerine interaktif bir şekilde sunum gerçekleştirildi.
Eğitime yoğun katılım sağlandı.
KIRKLARELİ
07 Şubat 2020 Cuma
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