Lüleburgaz'da E-Dönüşüm eğitimi düzenlendi

Af yasası son dakika bugün ne oldu 2020

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) ile Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMO) işbirliğiyle E Dönüşüm Eğitimi düzenlendi.

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde (LYKA) gerçekleştirilen eğitimde, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Eğitim Müdürü İnci Şavcı tarafından, EUygulamalar,EArşiv,Eİrsaliye, EFatura üzerine interaktif bir şekilde sunum gerçekleştirildi.

Eğitime yoğun katılım sağlandı.

KIRKLARELİ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:30

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:40

YATSI 20:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.