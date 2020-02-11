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Facebook İstasyon Bölgesel Toplulum Merkezi Çalıştayı Kırklareli’nde yapıldı

İHA

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), Trakya Kalkınma Ajansı ve Habitat Derneği iş birliğinde yürütülen Kırklareli Facebook İstasyon Bölgesel Topluluk Merkezi kapsamında çalıştay düzenlendi. Çalıştayda katılımcılardan Bölgesel Topluluk Merkezi'nde uygulanacak programlara dair görüş ve öneriler alındı.

Facebook İstasyon Bölgesel Toplulum Merkezi Çalıştayı Kırklareli’nde yapıldı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), Trakya Kalkınma Ajansı ve Habitat Derneği iş birliğinde yürütülen Kırklareli Facebook İstasyon Bölgesel Topluluk Merkezi kapsamında çalıştay düzenlendi. Çalıştayda katılımcılardan Bölgesel Topluluk Merkezi'nde uygulanacak programlara dair görüş ve öneriler alındı.
Oda binasında gerçekleştirilen çalıştaya, KTSO Başkanı Soner Ilık, Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, Trakya’da bulunan oda ve borsaların temsilcileri, üniversitelerden akademisyenler, girişimciler ve öğrenciler katıldı. Çalıştayın başında Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin Facebook İstasyon Bölgesel Topluluk Merkezi hakkında bilgi verdi. Şahin, konuşmasında, Facebook İstasyon Bölgesel Topluluk Merkezi'nin Kırklareli'ne kurulmasının çok önemli olduğunu söyledi. Bölgedeki ticaret olanaklarının güçlenmesi, işletmelerin eticarete açılarak yurt içi satışlarını ve ihracatlarını arttırmasını hedeflediklerini ifade eden Şahin, işletmelerin çağın koşullarına ayak uydurması ve geleceklerini güvence altına almasını sağlamak istediklerini kaydetti. İş dünyasının yanı sıra bölgedeki üniversitelerin de merkeze destek vermesini istediklerini belirten Şahin, "Bütün paydaşlarımızla birlikte İnşallah iyi bir iş birliği içinde bulunursak, bölgeye katkı sağlamak, bölgenin gelişmesi ve büyümesi anlamında ciddi bir farkındalık oluşturacağız" diye konuştu. Trakya'yı farklı kılacak çalışmalara imza atmak istediklerini ifade eden Şahin, şöyle devam etti: "Diğer bölgelerden bizi farklı kılacak çalışmalar yapmalıyız. Facebook istasyonunun bölgemize ciddi bir ivme kazandıracağını ve bu ivmeyle beraberde birçok alanda başta KOBİlerin dijitalleşmesi, kurumsallaşması, öngörüsünün artmasını sağlayacak. Günümüz dünyasının bütün şartları yerine getirmemiz lazım. Belli bir zaman sonra çağa ve sisteme ayak uyduramayanlar, günü kazansalar bile yarını kazanamayacaklardır. Biz bunlara şahit olduk. Evet iş yapılabilir. Ama iş yapmak var iş yapmak var. Günümüz dünyasında iş yapmak zor değil ama rekabetten dolayı 10 kazanırken 8'e 7'ye düşer. Sonra belirli bir zaman sonra ikinci, üçüncü nesilde kaybolup gidiyor. Biz şirketlerimizin ve şirketlerimize gelecek üniversite öğrencilerimizin, liseli gençlerimizin buna hazırlanması, uzun vadede günün koşullarına göre ayakta durabilmesi için bu çok önemli. Sürekli, her zaman ve karlı olarak bizden sonraki nesillere de bırakabileceğimiz işletmeler yapmalıyız." Toplantıda Facebook İstasyon Bölgesel Topluluk Merkezleri Koordinatörü İsmail Metin, merkez çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Facebook İstasyonlarından tüm Türkiye’de 12 tane kurulacağını belirten Metin, Kırklareli’nin bu istasyona sahip çıkacağına inandıklarını vurguladı. Çalıştayın ikinci kısmında katılımcılara söz verilerek Merkez’de oluşturulacak eğitimlerin hangileri olması gerektiği ve içeriği tartışıldı.

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