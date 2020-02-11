Kırklareli’de iki araç çarpıştı: 5 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Tem Otoyolu Çorlu istikametinde meydana geldi. Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapan Mehmed H. idaresindeki T 1982 BT plakalı yabancı otomobil, sürücüsünün belirlenemediği hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da savrulurken olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Araçlardan kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenilen 5 yaralı, Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri olay yerinde olası bir yangına karşı önlem aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.