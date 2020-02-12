Kırklareli’de can pazarı: Tırın altından sağ çıktılar

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde tırla otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Tırın altına giren araçtan sağ çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, otomobilde bir de köpek bulundu. Kazada yaralanmayan sevimli köpek ise veterinerlik birimine teslim edildi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Lüleburgaz Otoban gişeleri çıkışı Çorlu istikametinde meydana geldi. Recep A. (57) idaresindeki 34 CHD 358 plakalı otomobil, otoban gişelerinden çıktıktan yolun sağ şeridinde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Otomobil büyük bir gürültüyle tırın altına girerken akıl ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kadın otomobil içinde sıkıştı. Kazayı gören tır şoförü durumu sağlık ekipleri ve itfaiyeye bildirdi. Can pazarının yaşandığı olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü ve yanındaki kişiyi sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Emniyet kemeri kurtardı

Öte yandan olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda Recep A. ve yanındaki kişinin kurtulmasını sağlayan etkenlerin emniyet kemeri olduğu öğrenildi. Adli kaynaklarından alınan bilgiye göre sürücü ve yolcunun emniyet kemerini takması sonucu kaza anında hava yastığının açıldığı belirtildi. Araç içindekilerin emniyet kemerini takmaması durumunda araçtan fırlama ihtimali ya da hava yastığının açılmama durumunun olduğu belirtildi.



Araçtaki köpek kurtuldu

Tüm bunların yanı sıra araçta yapılan incelemeler sonucunda otomobilin bagajında yolculuk eden bir de köpek bulundu. Recep A.’a ait olduğu öğrenilen ve korktuğu gözlemlenen köpeğin herhangi bir yara almadığı görülürken, köpek daha sonra sahiplerine teslim edilmek üzere Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi’ne teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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