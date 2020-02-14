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Marmara’da yakalandı: 3 metrelik dev “Bu sene Marmara’da çok fazla köpekbalığı yakalanıyor” Balıkçı ...

İHA

Tekirdağ Şarköy açıklarında balıkçı ağlarına takılan Camgöz cinsi köpekbalığı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki balıkçıda sergileniyor. İşletme sahibi Sami Küçük, "Bu sene Şarköy, Mürefte taraflarında çok fazla köpekbalığı var. Geçen sene de köpekbalığı yakalanıyordu ama bu sene çok fazla var" dedi.

Marmara’da yakalandı: 3 metrelik dev “Bu sene Marmara’da çok fazla köpekbalığı yakalanıyor” Balıkçı Sami Küçük: “İnsanların belgesellerde seyrettiği balıkları getiriyorum”

Tekirdağ Şarköy açıklarında balıkçı ağlarına takılan Camgöz cinsi köpekbalığı Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki balıkçıda sergileniyor. İşletme sahibi Sami Küçük, “Bu sene Şarköy, Mürefte taraflarında çok fazla köpekbalığı var. Geçen sene de köpekbalığı yakalanıyordu ama bu sene çok fazla var” dedi.
Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi’nde balıkçı ağlarına takılan 3 metrelik dev köpekbalığını Lüleburgazlı Sami Küçük satın aldı. Balığı dükkanının önünde sergileyen Küçük, köpekbalığını daha sonra parçalayıp satacak. Küçük vatandaşların ilgi gösterdiği köpekbalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Belgesellerden seyrettikleri balıkları getiriyorum”
Köpekbalığının boyunun 3 metre olduğunu kaydeden Küçük, “Hayvanın ağırlığı aşağı yukarı 150 kilogram civarında. Köpekbalığını balıkçılar Şarköy açıklarında yakalamış. Balıkçı ağlarına takılmış. Biz de arada sırada köpekbalığı çıktığı zaman Lüleburgaz’a getiriyoruz. İnsanların televizyonlardan, belgesellerden seyrettiği balıkları burada kendileri görsün diye fedakarlık yapıyoruz” dedi.

“Bu aralara çok köpekbalığı var”
Küçük, köpekbalığı etinin kansere karşı etkili olduğunun söylendiğini belirtirken, Camgöz cinsi köpekbalığının sayısının geçtiğimiz yıla göre daha fazla olduğunu söyledi. Küçük, özellikle Şarköy ve Mürefte açıklarında köpekbalığı sayısının arttığını söyleyerek, “Bu aralar Marmara’da çok köpekbalığı var. Geçen sene de vardı ama bu sene çok var. Özellikle Mürefte Şarköy taraflarında çok fazla var” dedi. Öte yandan Küçük, Camgöz cinsi köpekbalıklarının insanlara saldırmadığını da sözlerine ekledi.

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