Kırklareli'de güvercin sevenleri buluşturan mezat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kırklareli'de güvercin sevenleri buluşturan mezat

DHA

KIRKLARELİ´nin Babaeski ilçesinde Kanarya ve Güvercin Sevenler Derneği tarafından düzenlenen mezat, kanatlı hayvan sevenler tarafından büyük ilgi görüyor.

KIRKLARELİ´nin Babaeski ilçesinde Kanarya ve Güvercin Sevenler Derneği tarafından düzenlenen mezat, kanatlı hayvan sevenler tarafından büyük ilgi görüyor.
Gazi Kemal Mahallesi Eski Fırın Sokak´ta faaliyet gösteren Kanarya ve Güvercin Sevenler Derneği'nde, her hafta geleneksel olarak düzenlenen mezat, birçok il ve ilçeden güvercin seveni bir araya getiriyor. Babaeski Kanarya ve Güvercin Sevenler Derneği Başkanı Tezgün Şen, 20 yıldır kanatlı hayvan baktığını belirterek, "Ben güvercinleri çok seviyorum, çok güzel bir hobi. Yaklaşık 20 yıldır evimin bahçesinde kanatlı hayvan bakıyorum. Yönetim kurulu olarak, her perşembe akşamı dernek lokalimizde mezat düzenliyoruz. Mezatımıza, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ ve ilçelerinden katılan kanatlı hayvan seven misafirlerimiz oluyor. Bu bence çok güzel bir hobi. Burada kanarya ve güvercin seven arkadaşlarımız bir araya gelerek, birbirleri ile tanışıyor, kaynaşıyor, arkadaş oluyorlar. Mezatımızda çeşitli tür güvercin ırklarından olsun, daha doğrusu kanatlı hayvanlar edinme üzerinden bir alışveriş yapıyoruz" dedi.
Derneğin yönetim kurulu üyesi Aydın Yıldırım´ın yönettiği mezatta güvercinler, türlerine özelliklerine göre çeşitli fiyat aralıklarında alıcı buluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmara’da yakalandı: 3 metrelik dev “Bu sene Marmara’da çok fazla köpekbalığı yakalanıyor” Balıkçı Sami Küçük: “İnsanların belgesellerde seyrettiği balıkları getiriyorum”
YEREL HABERLER Marmara’da yakalandı: 3 metrelik dev “Bu sene ...
Kırklareli’de can pazarı: Tırın altından sağ çıktılar
YEREL HABERLER Kırklareli’de can pazarı: Tırın altından sağ çıktılar
AVM’den Sevgililer Günü'ne özel kampanya Sevgililer günü hediyesi AVM’den 39 Burda AVM’den Sevgililer Günü’nde Tutku Dolu Kokusu İle Hediye Parfüm!
YEREL HABERLER AVM’den Sevgililer Günü'ne özel kampanya Sevgililer ...
Yaban hayatı unutmadılar: 480 kilo yem, 300 kilo kuru ot
YEREL HABERLER Yaban hayatı unutmadılar: 480 kilo yem, 300 kilo kuru ...
Türkiye’nin en batısından İdlib’e yardım Türk Kızılay Lüleburgaz Şube Başkanı: “Lüleburgazlıların ilgisi çok yüksekti”
YEREL HABERLER Türkiye’nin en batısından İdlib’e yardım Türk Kızılay ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X