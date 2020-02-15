Kırklareli’nde sağlık alanında 3 birimin temelleri atıldı Aşı deposu, Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu

Kırklareli’nde Merkez Bademlik Mahallesinde 4 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Aşı Deposu’nun temelleri atıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin yaptığı açıklamada, Kırklareli Merkez Bademlik mahallesinde vatandaşlara sağlık hizmeti sunulması amacıyla 4 hekimli Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Aşı Deposunun için ihale aşamasının tamamlanarak temelinin atıldığını ifade ederek, “Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de sağlığa yapılan yatırımların artarak devam ettiğini, İlimizde ve ilçelerimizde başta Hastaneler olmak üzere ASM, 112 Acil Sağlık hizmetleri İstasyonları gibi birçok sağlık kurumunun tamamlandığını veya tamamlanmak üzere olduğunu, Kırklareli Merkez Bademlik mahallemizde temeli atılan ilk basamak sağlık kurumu olarak hizmet verecek 4 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Aşı Deposu’nun mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak” dedi.

Vali Bilgin müjdesini verdiği Bademlik Mahallesindeki 4 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Aşı Deposu’nun, ülkeye ve Kırklareli’ye hayırlı olmasını temenni ederek başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, Milletvekili Selahattin Minsolmaz’a, emeği ve katkısı olanlara teşekkür etti.

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