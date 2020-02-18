Türkiye beşincisi Lüleburgaz’dan

Munzur'da HES için 2. kez iptal kararı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan briç sporcusu Serhat Paksoy’un da yer aldığı briç takımı, 192 takım arasından Türkiye beşincisi oldu.

Türkiye Briç Federasyonu tarafından 815 Şubat 2020 tarihlerinde İzmir Kültürpark’ta Ali Ulvi Yentür Kış Açık Takımlar Şampiyonası düzenlendi. Çeşitli illerden 192 takımın yarıştığı şampiyonada Lüleburgaz’dan Serhat Paksoy’un da yer aldığı Ataköy/İstanbul takımı, turnuvayı 700 puanla tamamlayarak Türkiye beşincisi oldu.

Turnuvada Türkiye 5. olan Ataköy takımında Yusuf Salman, Yalçın Salman, Ali Bahadır, Kenan Erdoğan, Ender Aksüyek ve Serhat Paksoy yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.