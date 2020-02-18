Avcı denetimlerinde iki tüfeğe el konuldu

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerde 5 şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, 2 kişinin ise tüfeğine el konuldu.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 1016 Şubat yapılan Av Koruma ve Kontrol faaliyetleri esnasında 96 kişi kontrol edildi. 4915 sayılı Kara avcılığı Kanununa aykırı olarak avcılık yapan 5 şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış yarı otomatik av tüfeği kullanmakta olan 2 şahısın tüfekleri mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

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