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Çiğ Süt Desteklemeleri başladı Kırklareli’deki üreticilere 5 milyon destek

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlanan çiğ süt desteklemeleri kapsamında, Kırklareli'deki üreticilere 5 milyon 12 bin 961,04 TL'lik ödeme yapılacağı belirtildi.

Çiğ Süt Desteklemeleri başladı Kırklareli’deki üreticilere 5 milyon destek

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlanan çiğ süt desteklemeleri kapsamında, Kırklareli’deki üreticilere 5 milyon 12 bin 961,04 TL‘lik ödeme yapılacağı belirtildi.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kırklareli İl geneli olarak yetiştiricilerimizin ürettikleri inek sütlerinin; 31.413.236,30 lt ‘si “Üretici Örgüt Üzerinden Pazarlanan Soğutulmuş İnek Sütü” kapsamında yer almakta olup (0,10 tl/Litre) 3.141.323,63 TL destekleme ödemesi, 25.854.343,08 lt ‘si “Soğutulmuş İnek Sütü” kapsamında değerlendirilip (0,07 tl/litre) 1.809.804,01 TL destekleme ödemesi, 829.470,00 lt ‘si ise “Çiğ İnek Sütü Soğutulmamış” kapsamında değerlendirilip (0,03 tl/litre) 24.884,10 TL destekleme ödemesi almayı hak etmiştir. Ayrıca İlimizde çiğ süt satış izni almış olan Hastalıktan Ari İşletmeler ürettikleri sütün 146.694,00 lt’sini kendileri pazarlamakta olup 14.669,40 TL destekleme ödemesi almayı hak etmiştir. 2019 yılı EylülEkimKasım ayları için Bakanlığımızca Koyun ve Keçi sütlerine ödenecek destekleme miktarı ise 0.10 tl/Litre olarak açıklanmıştır. İlimiz genelinde koyun keçi yetiştiricilerine ise üretmiş oldukları; 26.256,00 lt koyun sütü için 2.625,60 TL, 86.543,00 lt keçi sütü için de 8.654,30 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. İlimizde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak aynı zamanda süt üretimi yapan işletme sahiplerine; 58.243.743,38 lt inek sütü için 4.990.681,14 TL destekleme ödemesi 112.799,00 lt koyunkeçi sütü için 11.279,90 TL destekleme ödemesi ile 5.012.961,04 TL ‘lik ödeme İlimiz üreticilerine yapılacaktır” denildi.

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