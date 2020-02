Teke Deresi, kirlilikten beyaz ve gri renkte akıyor

KIRKLARELİ'nde binlerce dönüm tarım arazisinin sulanmasında kullanılan, hayvanların su ihtiyaçlarını giderdiği Teke Deresi, beyaz ve gri renkte akarak çevreye kötü kokular yayıyor. Balık ölümlerinin de yaşandığı derenin, mandıralardan bırakılan sulardan kirlendiğini öne süren Dokuzhöyük Köyü sakinleri, söz konusu işletmelerin su arıtma tesislerini bir an önce çalıştırması gerektiğini söylediler.

Trakya'da kirliliğiyle gündemde olan Ergene Nehri'nin kolu olan Kırklareli'ne bağlı İnece Beldesi'nden geçen Teke Deresi, Dokuzhöyük Köyü bölgesinde, kirli akmaya devam ediyor. Derede, balık ölümlerinin yaşandığını belirten köy sakinleri, hayvanlarının su ihtiyaçlarını gideremediğini dile getirdi. Bölgede binlerce dönüm tarım arazisinin sulandığı dere, çevreye ağır kokular yayarken köylüler, bölgede kurulan mandıralar ile hayvan çiftliklerinin kirliliğe neden olduğunu öne sürdü. Derenin rengini, mandıralardan bırakılan peynir altı suların beyaza, diğer tesislerin ise griye boyadığı iddia edildi.

'KÖTÜ KOKUDAN DERENİN YANINDAN GEÇEMİYORUZ'

Dokuzhöyük Köyü sakinlerinden Ahmet Üresin, kötü kokudan dolayı derenin yakınından geçemediklerini ve ürünlerini sulayamadıklarını belirterek, "Üç, beş senedir dere sürekli böyle. Kokudan derenin yakınından geçemez olduk. Yetkililere haber verdik fakat hiçbir çözüm bulunamadı. Günden güne daha da kötü olmaya başladı. Mandıralar, sanayi tesisleri var muhtemelen buraların atık sularından bu hale geliyor. İnece Belediyesi de bunlara izin veriyor" dedi.

'BALIKLAR ÖLÜYOR, HAYVANLAR SU İÇEMİYOR'

Arif Güzel de daha önce balık tuttukları derenin kirli haline çok üzüldüklerini söyledi. Güzel, "Biz buralara ürün ekiyoruz, onları da pazara götürüyoruz. Fakat ürünler sulandıkça kokuyor. Belediyeye müracaat ettik fakat hiçbir faydası olmadı. Balıklar ölüyor, hayvanlar suyu içemiyor. Ne olacak bu derenin hali? Birileri zengin olacak diye, kaç köy bu kirliliği çekiyor. Daha önce burada balık tutuyorduk artık bir tane kurbağa bile kalmadı" diye konuştu. Eray Üresin ise, derenin kirliliğine çözüm bulunması için her yere başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını ifade ederek "Nereye gittiysek sonuç alamadık. Her tarafa başvurduk. Derede hiçbir canlı kalmadı. Burası daha önce pırıl pırıldı, balıklar görünüyordu. Balık tutuyorduk. Şimdi hiçbir şey kalmadı" dedi.



