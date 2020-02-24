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Kırklareli’de geleneksel bilgiler kayıt altına alınıyor

İHA

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Bölge Müdürlüğü, il genelinde "Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi" kapsamında saha çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli’de geleneksel bilgiler kayıt altına alınıyor

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Bölge Müdürlüğü, il genelinde "Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi" kapsamında saha çalışmaları devam ediyor.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kırklareli’nin biyolojik çeşitliliğine ait geleneksel bilgilerin kayıt altına alınması için başlattığı projeye devam ediyor. Proje kapsamında Kırklareli’nin özellikle yaşlı nüfusu yüksek köylerinin, etnobotanik, etnozooloji ve sosyoloji konularında tecrübeli uzmanlarca ziyaret edilerek geleneksel olarak kullanılan biyolojik zenginlikleri araştırılacak.

Geleneksel bilgiler derlenecek
Çalışmalar doğrultusunda yöredeki halkın kültürel kimliğinin bir parçası olarak nesiller boyunca aktarılan bitkisel, hayvansal, bakteriyel ve fungal kaynaklardan sağlanan beslenme, sağlık, endüstriyel ürünler ile tarımhayvancılık faaliyetlerine yönelik geleneksel ürünler hakkında bilgiler derleniyor. Proje çalışmalardan elde edilen çıktılar bir veri tabanında toplanarak yeni bilimsel araştırmaların yapılması için bilim insanlarına kaynak olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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