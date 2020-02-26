Lüleburgaz’ın şampiyon berberi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi Çakmak Sokak’ta Ömer Kaptan Kuaför isimli işletmeyi çalıştıran Ömer Kaptan, Rusya’da bireysel erkekler saç kesiminde Avrupa Şampiyonu oldu.

Dünya Kuaförler Federasyonu tarafından Rusya’da yarışma düzenlendi. Düzenlenen yarışmada CMC CAT Türk Milli Takımı ile yarışan Ömer Kaptan, 18 ülke arasından kategorisinde şampiyon oldu.

Yarışmayla ilgili bilgiler veren Avrupa Şampiyonu Ömer Kaptan, “CMC CAT Türk Milli Takımı olarak Show ekibimizle Avrupa Şampiyonluğu ve birçok madalyayı ülkemize kazandırdık. Başta başkanımız Mustafa Ceylan ve erkek berberlerinden sorumlu başkanımız Ferdi Deren hocam olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. CMC CAT Türkiye Şampiyon Türk Milli Takımı” dedi.

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