39 Burda AVM’den 2 kat puan hediye

39 Burda AVM, birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor.
Lüleburgaz’ın eğlence, buluşma ve yaşam merkezi 39 Burda AVM, 1 Mart Pazar gününden itibaren 39 Burda Kart ile yapılacak tüm alışverişlerde ziyaretçilerine 2 kat puan hediye ediyor. Kazandıran kampanya, hafta içi her gün saat 16.00’ya kadar sürecek.
39 Burda AVM, 2 kat kazandıran kampanyası ile ziyaretçilerine alışverişin tüm heyecanını doyasıya yaşatıyor.
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